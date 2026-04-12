W Warszawie zawyją syreny. Pilny komunikat dla mieszkańców

W poniedziałek w Warszawie może być głośniej niż zwykle. W godzinach 11:00–15:00 zaplanowano test syreny alarmowej znajdującej się w Stołecznym Centrum Bezpieczeństwa przy ul. Młynarskiej 43/45. W tym czasie mogą być emitowane trzyminutowe sygnały – zarówno ciągłe, jak i modulowane.

Jak podkreślają służby wojewody mazowieckiego, to jedynie rutynowa próba systemu alarmowania, która ma sprawdzić, czy wszystko działa prawidłowo i w razie potrzeby pozwoli skutecznie ostrzec mieszkańców.

Urzędnicy apelują, by nie wpadać w niepokój – to tylko test i nie ma potrzeby podejmowania żadnych działań.

