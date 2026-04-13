Orban przegrał wybory, „ciężki wieczór” w TV Republika. „Nie może kłamać”

W związku z wyborami na Węgrzech o godz. 19. zamknięto lokale. W kraju nie ma publikuje się badań exit poll, więc trzeba było poczekać na oficjalne dane Narodowego Biura Wyborczego. Pierwsze wyniki podano chwilę po godz. 20 po przeliczeniu 15 proc. głosów. Krzysztof Brejza z KO przyjrzał się, jak sprawę relacjonowała TV Republika. Stacja o godz. 20:27 powoływała się na portal telex.hu. Tam Fidesz miał 48 proc., TISZA 46 proc., a Ruch Naszej Ojczyzny – sześć proc.

Belka brzmiała wówczas „Cząstkowe wyniki: Wielkie zwycięstwo Obrana”. O godz. 20:51 w Telewizji Republika informowano o frekwencji, a belka brzmiała: Wybory na Węgrzech – trwa zliczanie głosów. Pierwsze cząstkowe wyniki: zwycięstwo Orbana”. Z kolei o godz. 20:56 belkę zmieniono na „Wybory na Węgrzech – twa zliczanie głosów”. „A w rusPiSowskiej propagandzie: Już nie ma ani »wielkiego« zwycięstwa, ani zwykłego zwycięstwa, już trwa zliczanie głosów” – ocenił Brejza.

Wyniki wyborów na Węgrzech. Nagły zwrot w TV Republika. Wystarczyło niecałe pół godziny

Wiceprzewodniczący Rady Warszawy Sławomir Potapowicz uznał, że to „alternatywna rzeczywistość”. Jerzy Meysztowicz podał wpis dalej przyznając, że „przed paskowym ciężki wieczór”. Stacji Tomasza Sakiewicza przyjrzała się również Katarzyna Kotula. Oprócz screena z 20:27 zamieściła również zdjęcie z TV Republika z 21:47. Wówczas ma belce informowano: „Węgry: Opozycyjna TISZA Wygrałai”. „How it started vs. how it ended. Ziobro i Romanowski” – skomentowała w mediach Katarzyna Kotula.

Roman Giertych stację Sakiewicza włączył o godz. 20:13. Wówczas też powoływano się na wyniki telex.hu. Wtedy ugrupowanie Orbana miało 44,5 proc., partia Magyara 42 proc., a ruch, na którego czele stoi Laszlo Toroczkai siedem proc. „Uśmiechnij się Zbyszku! TV Republika ogłosiła wasze zwycięstwo! Gratulacje. (To, że po przeliczeniu 40 proc. TISZA ma większość do zmiany Konstytucji to nic, bo przecież zostało 60 proc. nadziei, a poza tym TV Republika nie może kłamać” – napisał.

