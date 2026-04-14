Generał o „przycisku atomowym” Nawrockiego. Będzie spór o dowodzenie wojskiem?

W tym roku może się zakończyć kadencja gen. Wiesława Kukuły na stanowisku szefa Sztabu Generalnego Wojska Polskiego. W rozmowie z „Gazetą Wyborczą” gen. Mirosław Różański odpowiedział, czy prezydent może teraz wykorzystać swoje uprawnienia w tej kwestii.

Nawrocki wybierze swojego kandydata?

Przypomniał, że może on wskazać własnego kandydata na to stanowisko, co „gwarantuje mu polska konstytucja” . — To moment, w którym głowa państwa zyska niemal absolutną władzę nad armią. To będzie jego „przycisk atomowy” — jeśli wykorzysta go do narzucenia własnej wizji wbrew rządowi, ostatecznie zabetonuje system dowodzenia na kolejne lata — ocenił Różański. Dodał również, że kwestia następcy gen. Kukuły to „największe zagrożenie dla stabilności sił zbrojnych” .

Według Różańskiego ważne jest, aby „premier i minister obrony wystąpili z jednym, twardym stanowiskiem” . – Kwestia politycznego ciężaru może sprawić, że nominacja na najważniejsze stanowisko w armii przestanie być jednoosobowym kaprysem, a stanie się przedmiotem rzetelnej, państwowej debaty – dodał.

Zmiany są konieczne?

Generał Mirosław Różański wypowiedział się również na temat ewentualnej kontynuacji misji aktualnego szefa Sztabu Generalnego. – Przykłady z USA, a przede wszystkim z walczącej Ukrainy, pokazują, że nawet w obliczu wojny zmiany na kluczowych stanowiskach są naturalnym i koniecznym elementem strategii. Jeśli model dowodzenia się nie sprawdza, zmiana jest obowiązkiem wobec państwa – uznał generał.

Podzieleni ws. SAFE

Przypomnijmy, w zeszłym miesiącu doszło do zgrzytu między prezydentem a szefem Sztabu Generalnego Wojska Polskiego. Karol Nawrocki zawetował ustawę ws. SAFE. Według ustaleń Onetu do rezygnacji z weta przekonywali prezydenta m.in. szef Agencji Uzbrojenia gen. Artur Kuptel, a także gen. Wiesław Kukuła. – Zwierzchnik Sił Zbrojnych dał do zrozumienia, że nie ufa dowódcom polskiej armii – mówił w rozmowie z Onetem jeden z przedstawicieli polskiej armii.

