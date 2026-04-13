Taka przyszłość czeka TVN. Ta decyzja może wszystko zmienić

Brytyjski regulator rynku bierze pod lupę jedną z największych transakcji w historii branży rozrywkowej. Urząd ds. konkurencji (CMA) zapowiada, że w najbliższych tygodniach rozpocznie formalne postępowanie dotyczące planowanej fuzji Paramount Skydance i Warner Bros. Discovery, której wartość szacowana jest na około 110 miliardów dolarów.

Brytyjczycy biorą pod lupę przejęcie Warner Bros. Discovery

CMA tłumaczy, że sektor medialno-filmowy ma ogromne znaczenie dla gospodarki, dlatego tak duże przejęcia wymagają szczegółowej kontroli. – Przemysł filmowy i telewizyjny wnosi miliardy do naszej gospodarki, dlatego ważne jest, aby ocenić, czy takie umowy między studiami nie mogą zaszkodzić konkurencji – tłumaczył rzecznik urzędu.

Na razie regulator jest na etapie wstępnych analiz. Wcześniej zbierał opinie uczestników rynku, a teraz przygotowuje się do uruchomienia tzw. pierwszej fazy dochodzenia. To właśnie ona ma dać odpowiedź, czy transakcja może naruszyć przepisy konkurencji. Zainteresowane strony mają czas do 27 kwietnia, by przedstawić swoje stanowiska.

TVN zmieni właściciela. Jaki los czeka polską stację?

Przejęcie Warner Bros. Discovery przez Paramount Skydance także w Polsce wywołuje ogromne emocje. Powód? To właśnie WBD jest obecnie właścicielem stacji TVN. Po tym, jak szefowie Paramount Skydance – rodzina Ellisonów – wprowadziła szereg zmian w przejętej stacji CBS News, pojawiło się mnóstwo pytań, czy TVN czeka podobny los. Szczególnie, że biznesmeni nie ukrywają swoich powiązań i dobrych relacji z Donaldem Trumpem.

– W przypadku TVN kluczowe okaże się to, czy nowy właściciel będzie postrzegał Polskę jako rynek strategiczny, czy jako aktywa finansowe. Z doświadczenia podobnych transakcji wiemy, że pierwsze miesiące zwykle są spokojne, a zmiany, jeśli przychodzą, wynikają z długofalowej strategii, a nie z samego faktu przejęcia – komentowała na łamach „Press” Izabella Wiley z Hearst Networks.

Tymczasem z danych Nielsena wynika, że zmiany wprowadzone w CBS News miały katastrofalne skutki i spowodowały odpływ widzów. Flagowe programy informacyjne CBS notują rekordowo niską oglądalność.

Czytaj też:

Kluczowe głosowanie ws. TVN. W tle sensacyjny scenariuszCzytaj też:

Burza wokół przejęcia TVN. Szef Netflixa przerywa milczenie