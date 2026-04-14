Storpedują plany powstania konkurencji dla TV Republika? „Istnieją narzędzia prawne”

„Ruska propaganda pod maską Newsmax Polska. Wspólnie z europosłem Krzysztofem Brejzą interweniujemy w tej sprawie do Komisji Europejskiej. W Polsce planowane jest uruchomienie kanału telewizyjnego ‘Newsmax Polska’. W projekt zaangażowana jest m.in. serbska spółka Telekom Srbija, która w przeszłości była powiązana finansowo z rosyjskim bankiem Sberbank” – podkreślił w mediach społecznościowych europoseł KO Łukasz Kohut.

„Nie możemy pozwolić, aby podmioty powiązane z rosyjskim kapitałem lub wpływami miały możliwość kształtowania przekazu informacyjnego w Polsce. Żyjemy w szalonych czasach i takie sytuacje stanowią realne, poważne zagrożenie dla naszego bezpieczeństwa oraz wolności mediów” – kontynuował polityk Koalicji Obywatelskiej. Kohut zapytał jakie działania zostaną podjęte, aby powstrzymać rosyjską ingerencję w media w państwach UE.

Newsmax Polska to „ruska” propaganda? Łukasz Kohut i Krzysztof Brejza interweniują w KE

Eurodeputowany domagał się zapewniania od Komisji Europejskiej, że „będzie monitorować tę sprawę i reagować, jeśli zagrożona będzie wolność mediów”. W piśmie, które wysłali politycy można przeczytać, że wolność mediów w Serbii jest na niskim poziomie, „o czym świadczy spadek tego kraju na 98. miejsce w światowym wskaźniku wolności prasy organizacji Reporterzy bez Granic za rok 2024”.

Kohut i Brejza wskazują również, że „z przyjętych przez Parlament Europejski sprawozdań wynika, że Serbia musi poprawić sytuację w zakresie różnorodności i pluralizmu mediów, a także podkreślono w nich liczne obawy dotyczące wolności mediów w tym kraju”. Na koniec politycy przypomnieli, że „wolność mediów i pluralizm są zapisane w Karcie praw podstawowych Unii Europejskiej oraz że istnieją narzędzia prawne przewidziane w europejskiej ustawie o wolności mediów”.

Nowe wieści ws. stacji, która miała zagrozić TV Republika. „Bliżej nam do konserwatywnego spojrzenia”Czytaj też:

Zwrot ws. konkurencji dla TV Republika? Te fakty rzucają nowe światło na sprawę