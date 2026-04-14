Ambasador nie gryzł się w język po słowach marszałka Sejmu. Dostał błyskawiczną odpowiedź

„Ten człowiek stanowi zagrożenie. Celem jego podżegającej retoryki, mającej na celu dyskredytowanie prezydenta Stanów Zjednoczonych może być jedynie zaszkodzenie stosunkom amerykańsko-polskim oraz osłabienie własnego kraju. Być może, biorąc pod uwagę, że jest on znanym skrajnie lewicowym, byłym komunistycznym aparatczykiem, nie powinniśmy się temu dziwić” – napisał ambasador USA w Polsce Tom Rose o Włodzimierzu Czarzastym.

Wpis w mediach społecznościowych dotyczył wywiadu marszałka Sejmu dla „Financial Times”, w którym Donald Trump został nazwany „liderem chaosu”. Czarzasty zarzucił amerykańskiemu przywódcy, że jego „zachowanie w wielu przypadkach jest całkowicie irracjonalne”. – Poszczególne kraje i ludzie wciąż boją się o tym rozmawiać – podsumował przewodniczący Lewicy.

Ambasador USA w Polsce uderzył we Włodzimierza Czarzastego. Lewica i Krzysztof Śmiszek reagują

Europoseł tej partii Krzysztof Śmiszek ocenił w ramach reakcji na słowa ambasadora Stanów Zjednoczonych w Polsce, że jego „zachowanie to pokaz neokolonialnej dyplomatycznej buty i niekompetencji”. „Panie ambasadorze Rose, może to być trudna pigułka do przełknięcia, ale to prezydent Donald Trump jest jedyną osobą, która szkodzi stosunkom polsko-amerykańskim” – odbiła z kolei piłeczkę Lewica.

„Chcielibyśmy przypomnieć, że podczas swojej kadencji podniósł cła do 15 proc., okazał brak szacunku wobec polskich weteranów, przyczynił się do gwałtownego wzrostu cen paliw spowodowanego nielegalną wojną rozpoczętą bez zgody sojuszników oraz naciskał na zawarcie porozumienia pokojowego w Ukrainie, które faworyzuje Putina. Polska i USA są sojusznikami, ale prawdziwa przyjaźń wymaga również mówienia o tych trudnych prawdach” – podsumowano.

Czarzasty znów na celowniku ambasadora USA. „Jest zagrożeniem”Czytaj też:

Ambasador USA w Polsce nie wytrzymał. Te słowa niosą się po sieci