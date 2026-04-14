Ziobro przerwał milczenie. Tak zareagował na pytanie o „ucieczkę na Węgry”

Redakcja stacji Polsat News spotkała się z byłym ministrem sprawiedliwości, by zapytać go m.in. o zmianę władzy na Węgrzech czy plany rządu Koalicji 13 Października, która zapowiedziała, że chce postawić go przed Trybunałem Stanu.

– To [Donald] Tusk łamie regularnie prawo w Polsce, przejmuje media, służy przemocy – podkreślił Ziobro. Zdaniem byłego prokuratora generalnego szef rządu „okazał się co najmniej fajtłapą”. – Dlatego, że uruchomił procedurę związaną z stawieniem sfabrykowanych, wymyślonych kłamstw w sprawie sfabrykowanych wymyślonych kłamliwych zarzutów w stosunku do mnie wtedy, kiedy byłem oficjalnie legalnie na Węgrzech – powiedział wiceprezes Prawa i Sprawiedliwości.

Zapytany o swój pobyt na Węgrzech zaznaczył, że to nie była ucieczka. – Ja tylko przebywałem na konferencji na zaproszenie rządu pana premiera Viktora Orbána, gdzie opisywałem skalę bezprawia [premiera – red.] Tuska. I w takim momencie podjąłem decyzję wobec tej lawiny bezprawia, nie mając żadnych szans na uczciwy proces, że będę walczył z Tuskiem z wolnej węgierskiej ziemi – powiedział.

Przegrana Orbána i zwycięstwo Magyara. Ziobro zwrócił się do przyszłego premiera Węgier i ostrzegł go

Ziobro we wtorek (14 kwietnia), na antenie PS, skierował kilka słów do Petera Magyara. Przewodniczący TISZY zostanie wkrótce premierem. Niedługo po zwycięstwie został zapytany o to, co stanie się z politykami, którzy otrzymali azyl polityczny od Orbána. Magyar nazwał ich wtedy „międzynarodowymi przestępcami”.

– Mogę tylko zasugerować politykom PiS, że powinni wrócić do domu i stanąć przed wymiarem sprawiedliwości. Zbigniew Ziobro był ministrem sprawiedliwości, więc musi znać polski system sądowy. Powinien oczyścić swoje nazwisko z tych oskarżeń. No chyba że już wyjechali, ale jeżeli nie wyjechali, to zostaną poddani ekstradycji – podkreślał.

Co na to były szef MS? – Panu Peterowi Magyarowi powiedziałbym, że jedno – to informacje od Tuska, a drugie – to są dokumenty, z którymi będzie musiał się zapoznać. Tam są udokumentowane fakty drastycznego łamania przez Tuska prawa, w tym konstytucji i prawa, które gwarantuje uczciwy proces. Pan Magyar będzie musiał odpowiedzieć sobie na pytanie, czy chce zaryzykować, aby węgierski sąd strzelił mu gola na sam początek w takiej sprawie – ostrzegł Ziobro.

