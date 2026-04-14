Skandal w Sejmie. Berkowicz pokazał flagę Izraela ze swastyką

– Ataki Izraela na Bliskim Wschodzie odczuwają już Polacy w cenach paliwa, ale jak odczuwają to dzieci, których zginęło już kilkadziesiąt razy więcej niż podczas całej wojny na Ukrainie. Otóż tak, że Żydzi stosują zakazaną bombę fosforową, która pochłania tlen z powietrza i doprowadza do ich śmierci przez uduszenie. Więcej, dym z tej bomby dostaje się do płuc i pali je od środka. One duszą się i palą się od środka jednocześnie – mówił w Sejmie Konrad Berkowicz.

– Kilka, kilkadziesiąt tysięcy kobiet i dzieci. Ale jak jakiemuś dziecku się poszczęści i się nie udusi, to biały fosfor przyklei się do policzka, do rączki i wypala się przez tkanki do kości. Nie da się tego zgasić, więc odcina się policzek, amputuje się rączkę. Izrael dokonuje na naszych oczach ludobójstwa ze szczególnym okrucieństwem. Izrael to nowa Trzecia Rzesza – dodał polityk Konfederacji. Następnie zaprezentował jak według niego powinna wyglądać izraelska flaga.

Konrad Berkowicz pokazał flagę Izraela ze swastyką. Marszałek Sejmu upomniał polityka Konfederacji

W porównaniu do rzeczywistej flagi Berkowicz w centralnym punkcie zamiast niebieskiej Gwiazdy Dawida zamieścił swastykę w takim samym kolorze. Prowadzący obrady Włodzimierz Czarzasty poprosił o zabranie głosu kolejnego posła. Następnie powiedział politykowi Konfederacji, że „pokazywanie swastyki w polskim Sejmie nie jest w żaden sposób usprawiedliwione”.

Berkowicz błyskawicznie wstawił nagranie na media społecznościowe. Po chwili to samo zrobił Sławomir Mentzen, który zamieścił opis zdarzenia w języku angielskim. „Berkowicz znowu jedzie na emocjach zamiast konkretów. Tylko że numeru z patelnią już nic nie przebije…” – skomentował zachowanie polityka poseł Polskiego Stronnictwa Ludowego Adam Dziedzic.

