Ta stacja ma zagrozić pozycji TV Republika. Są nowe informacje o Newsmax Polska

Jak dowiedziały się Wirtualne Media, nowe medium, które nadawanie ma rozpocząć za ok. półtora miesiąca, nawiązało współpracę z agencją PR-ową (czyli taką, która pomaga w kreowaniu wizerunku danej marki). „Dla stacji pracuje MSL” – podał portal.

Szczegóły? Jak dowiedzieli się dziennikarze, firma MSL „zajmowała będzie się m.in. działaniami media relations oraz prowadziła biuro prasowe”.

Nowe wieści ws. stacji, która ma konkurować z Telewizją Republika. „Bliżej nam do konserwatywnego spojrzenia”

Wojciech Surmacz, który czuwa nad całym projektem Newsmax Polska, publikował niedawno w mediach społecznościowych list otwarty, zapowiadający start zarówno stacji, jak i portalu. Nieco wcześniej uruchomione zostanie drugie medium, bo już 20 kwietnia (w poniedziałek).

Surmacz, który najprawdopodobniej (jak informował dziennik „Rzeczpospolita”) będzie redaktorem naczelnym telewizji, ujawniał, że redakcji Newsmax Polska „bliżej jest do konserwatywnego spojrzenia”. Ma ona jednak prezentować centrowy punkt widzenia – wskazują WP. „W naszej pracy chcemy pokazywać newsy oraz fakty, a te są obiektywne i dalekie od jakiejkolwiek idei. Jednocześnie stanowczo podkreślamy, że nie jesteśmy i nie będziemy medium skrajnym, ani politycznym narzędziem żadnego środowiska. Naszą ambicją jest realny pluralizm: obecność różnych poglądów, opinii ii idei na antenie oraz tamach serwisu – zawsze w granicach prawa, faktów i zasad etyki dziennikarskiej” – zaznaczał.

Do urzędu patentowego trafił niedawno wniosek o rejestrację znaku słowno-graficznego Newsmax Polska – przekazywał tygodnik „Press”. Wirtualne Media podawały zaś, że zmianie w Krajowym Rejestrze Sądowym uległa zaś m.in. siedziba stacji – wcześniej miała ona znajdować się na warszawskim Mokotowie, a obecnie widnieje tam Ursynów.

