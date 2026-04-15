Dantejskie sceny w Toruniu. Awantura małżonków omal nie skończyła się tragedią
Pilne. Wkrótce więcej informacji Źródło: Wprost
Policjanci zostali wysłani na interwencję do jednego z zakładów krawieckich w Toruniu. Między małżonkami doszło do ostrej wymiany zdań.

O niepokojącym zdarzeniu poinformowała rozgłośnia RMF FM. Mąż miał ugodzić swoją żonę ostrym narzędziem. Oboje znaleźli się w szpitalu, są poważnie ranni – ustaliła redakcja.

Zanim trafili do placówki medycznej, kobieta uciekła z budynku i wezwała na miejsce służby. W tym czasie mężczyzna zabarykadował się w zakładzie. Interwencja specjalnej, policyjnej Grupy Szybkiego Reagowania skończyła się obezwładnieniem napastnika.

Źródło: RMF24