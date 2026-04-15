Największe ćwiczenia od dekady. Jedna lokalizacja jest utrzymywana w tajemnicy

Dolnośląski Urząd Wojewódzki poinformował, że w dniach 22-23 kwietnia odbędą się ćwiczenia OLEK 2026 (ochrona ludności, ewakuacja, kryzys – red.). Podstawowym celem manewrów jest weryfikacja gotowości oraz zwiększenie skuteczności wykonywania zadań z zakresu ochrony ludności i ochrony cywilnej. Będą to największe ćwiczenia w takiej skali od dekady. Trening służb odbędzie się w pięciu lokalizacjach.

Jeśli chodzi o Wrocław, to w środę 22 kwietnia odbędą się one w okolicach Placu Powstańców Warszawy i ul. Gazowej. Z kolei dzień później ćwiczenia będą miały miejsce w okolicy ulicy Żabia Ścieżka. Poza regionem manewry będą prowadzone m.in. w miejscowości Uliczno (Gmina Łagiewniki, Powiat Dzierżoniowski). Ostatnia lokalizacja jest utrzymywana w tajemnicy.

Ćwiczenia OLEK 2026 na Dolnym Śląsku. Mieszkańców Wrocławia i Uliczna czekają utrudnienia

W treningu weźmie udział około 25 podmiotów i instytucji, m.in.: policja, straż pożarna, wojsko, GOPR, LPR i samorządy. Zaplanowano 13 epizodów sytuacji kryzysowych. Ćwiczenia będą dotyczyć gotowości operacyjnej i współdziałania służb. Strażacy przygotowują się do nich od kilku tygodni. Będą testować różne specjalizacje ratownicze. Policjanci skupią się z kolei na elementach związanych z zabezpieczeniem miejsc, kierowaniem ruchem, czy działaniami kontrterrorystycznymi.

Zespoły ratownictwa medycznego będą natomiast doskonalić procedury związane z wypadkami masowymi, udzielając pomocy wielu poszkodowanym. W okolicy miejsc, gdzie będą manewry, należy spodziewać się lokalnych utrudnień. – Prosiłbym mieszkańców o wyrozumiałość. Udział w tych ćwiczeniach będzie generował wzmożony ruch wojsk na terenie województwa – mówił dowódca 16. Dolnośląskiej Brygady Obrony Terytorialnej.

Ostrzegają przed zwiększoną obecnością wojska i służb. „To może być niebezpieczne”

– Nasze pojazdy są ponadgabarytowe i chciałbym przestrzec uczestników ruchu przed próbą wyprzedzania i włączania się do kolumn. To może być niebezpieczne – dodał płk Edward Chyła. Według wojewody treningi „nie będą obciążały gotowości każdej ze służb”. – Będą one normalnie funkcjonować. Proszę mieć to na uwadze i zachować spokój. Chciałabym również, żeby działania ćwiczących służb nie wzbudzały niepokoju czy chaosu wśród mieszkańców – zaznaczyła Anna Żabska.

