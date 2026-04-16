Kontrowersje wokół Rady Nowych Mediów. Tusk wbił szpilę Nawrockiemu

KPRP powołała RNM. Rada będzie miała za zadanie m.in. wspierać działania głowy państwa w obszarze transformacji cyfrowej. Osoby, które znalazły się w jej składzie, mają też m.in. dzielić się z prezydentem Karolem Nawrockim swoją wiedzą o funkcjonowaniu rynku medialnego.

Członków organu doradczego jest łącznie 27. Wśród nich uwagę opinii publicznej przykuł m.in. Paweł Svinarski, właściciel kanału Dla Pieniędzy, który ma ponad 1,2 mln subskrybentów na platformie YT.

Patryk Michalski, który zapoznał się z listą nazwisk, przypomniał, że według Naukowej i Akademickiej Sieci Komputerowej-Państwowego Instytutu Badawczego Svinarski „szerzył rosyjską dezinformację”. Dziennikarz wskazał ponadto, że youtuber „dezinformował ws. zmian klimatycznych”. „Gratuluję panu prezydentowi doradców” – brzmi zaś ironiczny komentarz Jakuba Wiecha, eksperta ds. energetyki.

Tusk i Szłapka gorzko o składzie Rady Nowych Mediów. „Rosyjska dezinformacja”

A co na to premier Donald Tusk? „Dziwicie się, że Karol Nawrocki bierze do swojej rady mediów ludzi szerzących rosyjską dezinformację? Dziwne byłoby, gdyby brał takich, co ją zwalczają” – stwierdził w czwartek (16 kwietnia).

Dzień wcześniej na platformie X pojawił się zaś komentarz rzecznika rządu. „Prezydent Nawrocki powołuje do Rady ds. Nowych Mediów człowieka, przed którym ostrzegały NASK i Sztab Generalny Wojska Polskiego – za prorosyjskie i dezinformujące treści. Rada ds. Nowych Mediów? Bardziej wygląda na radę ds. ruskiej narracji” – podsumował Adam Szłapka. SGWP wykorzystało w przeszłości – w spocie ostrzegającym przed rosyjską dezinformacją – fragment jednego z nagrań autorstwa Svinarskiego.

Do sprawy odniósł się także m.in. wiceminister obrony narodowej. „To są ci Wasi eksperci?” – zapytał retorycznie, oznaczając gabinet prezydenta. Dołączył też zrzut ekranu z artykułu jednego z portali, który udostępniał komunikat prasowy NASK o rosyjskiej informacji – na zdjęciu znalazł się Svinarski.

Cenckiewicz żąda pieniędzy od Tuska. „Wpłacamy i nie bredzimy”Czytaj też:

PiS w poważnym dołku finansowym. Kaczyński prosi Polaków o wpłaty