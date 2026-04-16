Były mąż Marty Kaczyńskiej trafi do aresztu? Prokuratura przekazała nowe informacje

Rzecznik Prokuratury Okręgowej w Warszawie prok. Piotr Antoni Skiba w rozmowie z „Faktem” przekazał nowe informacje na temat sprawy Marcina D. Były mąż Marty Kaczyńskie został zatrzymany we wtorek 14 kwietnia na Pomorzu z polecenia warszawskiej prokuratury. Razem z nim zatrzymano jeszcze dwie osoby w związku z zarzutami o oszustwa i prawie brudnych pieniędzy.

Marcin D. znów zatrzymany. Będzie areszt tymczasowy?

Prok. Skiba wyjaśniał, że postępowanie śledczych dotyczy wielomilionowych oszustw i legalizowania środków finansowych, które pochodziły z tych przestępstw. Czynności procesowe z zatrzymanymi prowadzone były do późnych godzin 15 kwietnia. W ramach tych działań przesłuchano m.in. Marcina D.

W czwartek 16 kwietnia poinformowano o skierowaniu do sądu wniosku o zastosowanie tymczasowego aresztu na okres trzech miesięcy wobec całej trójki zatrzymanych. Prok. Skiba zaznaczał w rozmowie z „Faktem”, że nie znał jeszcze decyzji sądu.

Kolejne Marcina D. z prawem problemy

Marcin D. po raz pierwszy już w sierpniu 2015 roku został zatrzymany przez Centralne Biuro Antykorupcyjne. Przedstawiono mu wtedy zarzuty kierowania zorganizowaną grupą przestępczą, wyłudzenia 14,5 mln zł z PFRON i prania pieniędzy o wartości 8,4 mln zł.

W areszcie spędził wówczas 14 miesięcy, a w październiku 2016 roku wpłacił 3 mln zł poręczenia majątkowego i wyszedł na wolność. Warto zaznaczyć, że wyrok w tamtej sprawie nadal nie zapadł. Proces przed Sądem Okręgowym w Krakowie wciąż się toczy.

Był mąż Marty Kaczyńskie problemem dla PiS?

Komentujący zatrzymanie Marcina D. poseł Tomasz Trela stwierdzał, że ta sprawa raczej nie będzie miała większego wpłwu na wizerunek Prawa i Sprawiedliwości. – Oni mają tyle problemów ze swoimi czynnymi politykami, że taki były mąż to taki kolejny kamyczek do wielkiego ogródka Jarosława Kaczyńskiego – oceniał przedstawiciel Lewicy. W tym kontekście wymienił nazwiska m.in. Morawieckiego, Ziobry, Romanowskiego czy Szczuckiego.

Czytaj też:

Ziobro i Romanowski mają plan B? To może zablokować ich powrót do PolskiCzytaj też:

Ziobro w bojowym nastroju. Skomentował spekulacje o swojej ekstradycji