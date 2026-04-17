Gigantyczne problemy byłego męża Marty Kaczyńskiej. Pilny komunikat służb

W związku ze śledztwem Prokuratury Okręgowej w Warszawie w dniu 14 kwietnia 2026 r. dokonano zatrzymania trzech osób: Michała L., Kamila K. oraz Marcina D.

W dniu 15 kwietnia 2026 r. zatrzymanym ogłoszono postanowienia o przedstawieniu zarzutów i wykonano z ich udziałem czynności procesowe.

Wobec podejrzanych Kamila K. oraz Marcina D. w dniu 15 kwietnia 2026 r. skierowano do Sądu wnioski o zastosowanie środka zapobiegawczego w postaci tymczasowego aresztowania na okres 3 miesięcy od dnia zatrzymania.

Wkrótce więcej informacji