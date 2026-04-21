Pilny komunikat sanepidu. Wykryto groźne bakterie na popularnych zawodach

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Kielcach wydała 16 kwietnia komunikat, w którym zwrócono się do osób, które 11 oraz 13 kwietnia brały udział w turnieju darta organizowanym przez Kieleckie Stowarzyszenie Darta w Kielcach.

Wszyscy uczestnicy są proszeni „o pilne zgłoszenie się do lekarza pierwszego kontaktu w związku z kontaktem z osobą zakażoną meningokokiem celem ewentualnego wdrożenia antybiotykoterapii (decyzja należy do lekarza)”. Komunikat w tej sprawie wydały też m.in. stacje powiatowo-sanitarne w Kutnie oraz Nowym Targu.

Jak można się zarazić?

Jak przekazał Główny Inspektorat Sanitarny, meningokoki są bakteriami, które wywołują groźne zakażenia, m.in. zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych i posocznicę (sepsę). Według GiS-u „w Polsce najczęściej występują meningokoki grupy B i C. Te ostatnie częściej wywołują ogniska epidemiczne".

Jak dodano, meningokoki „na ogół przenoszą się z człowieka na człowieka przez bliski i długotrwały kontakt z wydzieliną z gardła (bardzo bliskie kontakty)”. Jednocześnie „nie przeżywają poza organizmem człowieka, więc nie można się zarazić np. na basenie lub przebywając po prostu w jednym budynku”. Co ważne, „nosicielstwo może trwać kilka dni, tygodni lub miesięcy i nie powodować wystąpienia choroby”.

Jak rozpoznać zakażenie meningokokami?

Do objawów występujących wśród niemowląt należą: gorączka (dłonie i stopy mogą być wówczas zimne), brak apetytu, głośny płacz, rozdrażnienie, odgięcie głowy do tyłu, pulsujące ciemiączko, senność czy plamy na skórze. Z kolei u starszych dzieci i dorosłych mogą występować wymioty, gorączka, bóle głowy, bóle stawów, sztywność karku, senność, światłowstręt, drgawki czy zimne dłonie oraz stopy (przy utrzymującej się gorączce).

Czytaj też:

