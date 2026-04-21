1,5-roczny chłopiec w oknie życia. U boku miał tajemniczą karteczkę

17 kwietnia do lekarzy ze Szpitalnego Centrum Medycznego w Goleniowie wpłynął sygnał o tym, że ktoś skorzystał z okna życia, które już od kilkunastu lat działa przy placówce. W oknie życia znaleziono półtorarocznego chłopca – jest to o tyle nietypowa sytuacja, że do takich miejsc trafiają zazwyczaj noworodki lub kilkudniowe niemowlęta zostawiane tuż po narodzinach.

1,5-roczny chłopiec błyskawicznie znalazł się pod opieką lekarzy i trafił na oddział pediatryczny. Tam wyznaczono dla niego indywidualnego opiekuna. Poinformowano również odpowiednie służby.

O sprawie poinformował portal wgoleniowie.pl.

1,5-roczny chłopiec miał przy sobie liścik

Co ciekawe, nie istnieje formalny limit wieku, w jakim można pozostawić dziecko w oknie życia. Mimo że takie miejsca powstały głównie dla noworodków i niemowląt, zdarzają się również dzieci starsze. Dwa lata temu w jednym z okien życia w Warszawie pozostawiono... sześciolatkę.

Często przy dzieciach znajdowano listy z informacjami na temat dzieci, takimi jak imię czy data urodzenia. 1,5-roczny chłopiec z Goleniowa również miał przy sobie taką karteczkę.

Okno życia. Co się dzieje po zostawieniu tam dziecka?

Okno życia to schronienie stworzone z myślą o noworodkach, które z różnych przyczyn nie mogą pozostać z rodzicami. W tej małej, anonimowej przestrzeni, zwykle wbudowanej w ściany szpitali, klasztorów czy domów dziecka, można zostawić maluszka.

Po włożeniu dziecka do okna życia rozbrzmiewa alarm. Uruchamiana jest wówczas procedura – dziecko trafia pod opiekę lekarzy, sprawą zajmuje się również policja i sąd rodzinny. Okno życia pełni też rolę humanitarną, oferując alternatywę dla dramatycznych decyzji, takich jak porzucenie noworodka w niebezpiecznych warunkach.

Takie miejsca w Polsce funkcjonują od 2006 roku. W 2024 roku było ich około 70, w kilkudziesięciu miejscowościach. W ciągu kilkunastu lat uratowano w ten sposób około 160 dzieci.

