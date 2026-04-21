Dwa pociągi na jednym torze. Pilny apel do podróżnych

Wydział kryminalny policji w Częstochowie szuka podróżnych z dwóch konkretnych pociągów, które 22 grudnia ubiegłego roku znalazł się niespodziewanie na tym samym torze. Szczęśliwie udało się wówczas uniknąć katastrofy kolejowej, ale sprawa ta nadal budzi dużo wątpliwości, a śledczy starają się dokładnie wyjaśnić przyczyny incydentu.

Dwa pociągi na jednym torze. O włos od tragedii

W ramach śledztwa policjanci szukają pasażerów z pociągu Intercity Katowice — Gdynia lub pociągu Polregio Częstochowa — Łódź Fabryczna. Oba składy 22 grudnia po godzinie 14 spotkały się na stacji Widzów-Teklinów. Na linii kolejowej nr 1 między Częstochową a Radomskiem pociąg Polregio nr 41212 pominął semafor wskazujący sygnał „stój”. Na skutek tego zdarzenia, uszkodził następnie znajdujący się na torze rozjazd, ustawiony dla składu Intercity nr 4522.

Pociąg Polregio zatrzymał się za rozjazdem, na torze przygotowanym dla kolejnego składu. „Po najechaniu na rozjazd nastąpiło wygaszenie sygnału zezwalającego na jazdę składu Intercity i pociąg zatrzymał się w bezpiecznej odległości” — wyjaśniały po tamtym zdarzeniu Polskie Linie Kolejowe.

Wiadomo, że do Gdyni podróżowało około 250 osób. Nie wiadomo, ilu pasażerów znajdowało się w pociągu Polregio do Łodzi, ponieważ ten przewoźnik nie stosuje rezerwacji miejsc. Wiadomo na pewno, że cały tabor był sprawny technicznie, a obaj maszyniści trzeźwi. Pasażerów Polregio odtransportowano autobusami, a skład Intercity odjechał spóźniony o 125 minut.

Dwa pociągi na jednym torze. Poszukiwani pasażerowie

Państwowa Komisja Badania Wypadków Kolejowych nadal uważnie przygląda się temu zdarzeniu. „Równolegle śledztwo w kierunku sprowadzenia niebezpieczeństwa katastrofy w ruchu lądowym prowadzi Prokuratura Rejonowa w Częstochowie” — przekazał rzecznik Prokuratury Okręgowej w Częstochowie prok. Tomasz Ozimek.

To właśnie w ramach tego śledztwa policja prosi pasażerów obu pociągów o pilny kontakt z KMP w Częstochowie lub z najbliższą jednostka policji. Przypomina w komunikacie, by okazać dowód odbycia podróży którymś z tych pociągów na wskazanej trasie. Do czasu zakończenia postępowania od wykonywania obowiązków służbowych odsunięto maszynistę i kierownika pociągu Polregio.

