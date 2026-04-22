Konkurencja wystartowała, TV Republika może spać spokojnie? „Poraża fakt, że ktoś nie zauważył”

W poniedziałek w południe wystartował serwis internetowy stacji Newsmax Polska. Eksperci ocenili stronę dla Wirtualnych Mediów. – Technicznie serwis jest poprawnie dopracowany — widać, że nie startują od zera (jak – nomen omen – zero.pl), tylko z gotowego, sprawdzonego CMS-a. To oszczędzi im zaangażowania technicznego i pozwoli skupić się na treściach, ale to krótkoterminowa przewaga – podkreślił współwłaściciel serwisu Fotka.pl Rafał Agnieszczak.

Po stronie wad ekspert wymienił „ascezę graficzną, co nie jest komplementem”. – Redakcyjnie – podobnie jak wizualnie: poprawnie, bez pazura. Do tego brak clickbaitów i brak reklam, co sugeruje próbę pokazania się z jak najlepszej strony na starcie. Wątpię, czy to wystarczy – serwisowi absolutnie brakuje czegokolwiek wyróżniającego – kontynuował Agnieszczak. Według jednego z twórców TV Republika Piotra Barełkowskiego portal jest „obiecujący i świeży, bez propagandy partyjnej”.

Newsmax Polska wystartował z portalem, eksperci zabrali głos. Jak wypadł konkurent TV Republika?

Dodał, że to „profesjonalny i potrzebny serwis, którego na bipolarnym i nudnym polskim rynku medialnym brakowało”. Redaktorka naczelna serwisu Jawny Lublin Agnieszka Mazuś też krytycznie oceniła wersję graficzną. – Może właśnie poraża faktem, że ktoś nie zauważył, że dziś aspirujące ogólnopolskie medium nie może wyglądać jak lokalny portal dekadę temu. Jak ma to wszystko tak właśnie wyglądać, to wielkiego sukcesu nie wróżę. Takich portali mamy na pęczki – przyznała.

Zdaniem ekspertki „być może chodzi nie o wielki masowy sukces, tylko by po prostu być obecnym na medialnej mapie Polski”. – W dniu premiery nowego medium spodziewałabym się nieco więcej niż przedruków z PAP, opracowań darmowych raportów długości dwóch akapitów (otodom o cenach wynajmu mieszkań) czy materiałów opartych na tym, co politycy napisali w socialach, a niepolitycy powiedzieli innemu portalowi (zwolnienia w fabryce Łucznik) – stwierdziła Mazuś.

