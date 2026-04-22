Ogromne korki, droga na lotnisko zablokowana. Kierowcy muszą uzbroić się w cierpliwość

Na wiadukcie, który prowadzi od trasy S8 do S2, na wysokości węzła Konotopa, samochód ciężarowy przebił bariery energochłonne i ściął ekrany dźwiękochłonne – poinformował Miejski Reporter.

Kabina pojazdu częściowo zawisła nad skarpą. Kierowca był przytomny, ale zakleszczony. Aby go uwolnić konieczne było skorzystanie z narzędzi hydraulicznych.

Wypadek na trasie z S8 na S2 w Warszawie. Ogromne korki i zablokowana droga na lotnisko

Trasa w kierunku lotniska została zablokowana. Na trasę wysypał się ładunek przewożony przez ciężarówkę – podało Radio dla Ciebie. Na miejscu tworzyły się spore korki.

Utrudnienia mogą potrwać nawet kilka godzin. Kierowcy muszą uzbroić się w cierpliwość i korzystać z objazdów. Policja będzie wyjaśniać dokładne przyczyny i okoliczności zdarzenia.

