Francja rozszerza parasol atomowy na Polskę. Ujawniono szczegóły

Wkrótce nad Bałtykiem i północną Polską odbędą się polsko-francuskie ćwiczenia – informuje WP. To element rozszerzenia parasola atomowego Paryża na kraje zagrożone agresywną polityką Rosji. Zakłada on, że polskie samoloty będą rozpoznawały cele do uderzeń, które realizowane będą przez Francuzów i ich maszyny wyposażone w pociski z głowicami nuklearnymi. Decyzję o wykorzystaniu broni będzie zawsze podejmował francuski prezydent.

W naszym kraju nie będą na stałe składowane głowice. Będą one jednak czasowo podczepiane pod Rafale. Podczas manewrów polscy piloci będą zajmowali się dalekim zwiadem i rozpoznaniem celów oraz uderzeniem bronią konwencjonalną. Francuzi będą z kolei symulować użycie głowic nuklearnych. – Kluczowe w tych planach jest to, że budowane zbrojne ramię polsko-francuskie będzie niejako wyjęte poza biurokrację NATO – podkreślił rozmówca WP.

Polska i Francja nową współpracą radykalnie zmienią układ sił. Wspólne ćwiczenia i parasol atomowy

– Opracowanie wspólnych procedur pozwoli znacznie szybciej podjąć decyzję o obronie. Scenariusze ćwiczeń polsko-francuskich będą swego rodzaju dodatkowymi planami ewentualnościowymi na wypadek ataku ze strony Rosji, ale nie będą elementem uruchamianym po długiej dyskusji w ramach art. 5 Paktu Północnoatlantyckiego – dodał informator. Francja przewiduje, że Polska w połowie lat 30. będzie miała jedną z największych armii w Europie i oferuje know-how i siły nuklearne.

Od naszego kraju oczekuje w zamian pozwolenia na wejście spółki EDF w projekt drugiej dużej elektrowni atomowej w Polsce i zwiększenia zakupów zbrojeniowych przez nasze wojsko we francuskich firmach. Oferta zakłada więc „wojskowy atom za cywilny”. Oprócz tego Francuzi zaproponowali również Polsce współpracę w dziedzinie zwiadu satelitarnego.

