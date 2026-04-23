Nawrocki ma podpisać kontrowersyjną ustawę. Jest ważny warunek

Karol Nawrocki ma podpisać zaproponowaną aktualnie przez Polskę 2050 wersję ustawy o kryptowalutach, o ile trafi na jego biurko – ustalił nieoficjalnie Polsat News. – Kiedy rozmawiałem z ministrem Zbigniewem Boguckim (szef Kancelarii Prezydenta – red.), to wykazał daleko posunięty optymizm wokół tej sprawy – powiedział Interii poproszony o komentarz Adam Gomoła.

– Nie otrzymałem 100-proc. twardej deklaracji, że Pałac poprze nasz projekt, ale dla prezydenta byłoby to idealne rozwiązanie, żeby wyjść z kryzysu wizerunkowego wokół tej sprawy. Mam więc przekonanie graniczące z pewnością, że wypracujemy porozumienie, gdy tylko ustawa wyjdzie z marszałkowskiej zamrażarki – dodał poseł Polski 2050. Projekt ma uwzględniać część zastrzeżeń prezydenta, które wskazał przy okazji weta.

Ustawa zakłada m.in. pięciokrotne obniżenie maksymalnych opłat za emisję tokenów oraz usunięcie części przepisów nadregulacyjnych. – Składamy bardzo podobny projekt do tego rządowego, który skutecznie zawetował prezydent. Jest to projekt ulepszony, który jest krokiem naprzód wobec argumentów pana prezydenta, które choć naciągane, być może warte są rozważenia – mówił w grudniu Gomoła przy okazji pierwszego weta.

Projekt Polski 2050 skupia się na wdrożeniu unijnej dyrektywy MiCA, usuwając m.in. zapisy w zakresie objęcia ustawą kantorów internetowych. Nasz kraj jest zobowiązany, aby zdrożyć regulacje Unii Europejskiej do końca czerwca. Swój projekt przedstawiła Konfederacja, a nad kolejnymi pracują Ryszard Petru z klubu Centrum oraz minister finansów i gospodarki Andrzej Domański. W środę 22 kwietnia Nawrocki podpisał trzy ustawy.

Czytaj też:

Szef BBN Sławomir Cenckiewicz złożył rezygnacjęCzytaj też:

Nawrocki powołał kolejną radę. Nie obyło się bez kontrowersji