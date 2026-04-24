Lewica oburzona pomysłem DIOZ ws. Litewki. „Wykorzystywanie tragedii”

W czwartkowe popołudnie sieć obiegły tragiczne wieści. Poseł Łukasz Litewka, znany z działania na rzecz zwierząt, środowiska i osób potrzebujących pomocy zginął w wypadku.

Zewsząd natychmiast posypały się kondolencje i wyrazy współczucia kierowane w stronę rodziny i bliskich posła – w tragedię nie mogli uwierzyć zarówno fani zmarłego 36-latka, jak i mniej zaangażowani w jego działalność internauci. Łukasz Litewka swoimi akcjami łączył często skrajnie różne środowiska – nic więc dziwnego, że żegnali go politycy ze wszystkich frakcji.

DIOZ organizuje marsz pamięci. „Nie ma zgody na »Litewka Washing«”

Sieć zalała fala pożegnań płynąca także ze środowiska organizacji pozarządowych, które nierzadko bywały beneficjentami pomocy Litewki. Głos zabrał również Konrad Kuźmiński, prezes zarządu Dolnośląskiego Inspektoratu Ochrony Zwierząt (DIOZ). Działacz kontrowersyjnej fundacji zamieścił w sieci kilka emocjonalnych postów związanych ze śmiercią Litewki. Wśród nich znalazło się oświadczenie z informacją, że zamiast planowanego na niedzielę protestu w obronie zwierząt odbędzie się marsz pamięci w hołdzie zmarłemu posłowi.

Część komentujących post DIOZ internautów uznała ten zabieg za chęć promowania swojej organizacji kosztem śmierci Litewki.

W podobnym tonie wypowiedziała się Anna Maria Żukowska, przewodnicząca klubu parlamentarnego Lewicy. W serwisie X. com napisała wprost – partia, do której należał Litewka nie weźmie udziału w wydarzeniu DIOZ. „Traktujemy to jako wykorzystywanie tragicznej śmierci naszego kolegi do promowania siebie, a nie do upamiętnienia Łukasza. Nie ma zgody na »Litewka Washing«” – podkreśliła. Polityczka nawiązała tym samym do zjawiska „greenwashing”, w ramach którego firma, osoba lub organizacja ma sprawiać wrażenie bardziej przyjaznej klimatowi, niż jest w rzeczywistości, próbując niejako „wybielić się” kosztem kogoś lub czegoś.

Nie żyje Łukasz Litewka. Zginął na miejscu

Do dramatu doszło między Sosnowcem a Dąbrową Górniczą – to właśnie tam miało miejsce czołowe zderzenie kierowcy Mitsubushi z politykiem Lewicy, który jechał na rowerze. Litewka zginął na miejscu, a śledczy zatrzymali 57-letniego kierowcę auta. Ze wstępnych ustaleń wynika, że kierujący zjechał na przeciwległy pas ruchu, uderzył w rowerzystę i wjechał w przydrożne drzewo.

Bartosz Kilian, rzecznik Prokuratury Okręgowej w Sosnowcu przekazał dziennikarzom Wirtualnej Polski, że kierowca złożył oświadczenie obecnym na miejscu policjantom. Mężczyzna podał funkcjonariuszom możliwe przyczyny wypadku – stwierdził, że mógł zasłabnąć bądź przysnąć. – Kluczowe będą jego oświadczenia złożone do protokołu przesłuchania przed prokuratorem – zaznaczył Kilian.

Kierowca Mitsubishi zostanie przesłuchany przez prokuraturę w piątek.

Jak podkreślił prokurator, od mężczyzny pobrano materiał do badań na obecność alkoholu i innych substancji. Wyniki spodziewane są na przyszły tydzień. Badanie alkomatem wykazało, że 57-latek w momencie wypadku był trzeźwy.

