Szokujące nagrania matki podejrzanego po śmierci 16-letniej Mai. „Boję się, a służby nic nie robią”

Rodzina i bliscy Mai z Mławy chcieli uczcić pamięć 16-latki w rocznicę jej śmierci. Udali się na miejsce morderstwa, aby zapalić znicze i złożyć kwiaty. TVP3 Warszawa podaje, że taki ruch uniemożliwili policjanci. Wszystko przez tajemniczy karton wielkości pudełka po butach, które ktoś chwilę wcześniej zostawił w tym miejscu.

– Wyglądało, jakby ktoś wkopał je lekko szpadlem w ziemię. Była jednak obawa, że wewnątrz może być coś potencjalnie niebezpiecznego, dlatego teren został odgrodzony – skomentowała reporterka stacji. Okazało się, że w pakunku nie było nic groźnego, ale funkcjonariusze nie informują o szczegółach.

Morderstwo Mai z Mławy. Ojciec 16-latki liczy na sprawiedliwy wyrok

Głos w rocznicę śmierci Mai z Mławy zabrał jej ojciec. Jarosław Kowalski przyznał, że ma poczucie niesprawiedliwości, że sprawca nie został jeszcze ukarany. – Nawet nie rozpoczął się proces. Cały czas czekamy na ten moment – powiedział mężczyzna. Ojciec 16-latki liczy na „sprawiedliwy wyrok”. Jego zdaniem „żadna kara nie będzie odpowiednia, ale chce, aby była najwyższa z możliwych – 30 lat więzienia”.

– Cała ta zbrodnia, której się dopuścił ten człowiek, została utrwalona na monitoringu. Także i ja i mecenasi, prokuratura – wiemy wszystko, jak to zostało zrobione – powiedział Jarosław Kowalski. Mężczyzna ocenił, że na sugestię mecenasów nie oglądał nagrań, bo to są „drastyczne sceny” i wiele doświadczonych osób, które „całe życie zajmują się podobnymi zbrodniami, nie są w stanie tego oglądać”.

Jarosław Kowalski o śmierci córki. „Bardzo duży szok”

Ojciec Mai z Mławy zaznaczył, że informacja o śmierci córki była dla nie niego „bardzo dużym szokiem”. Przyznał, że „nie pamięta większości zdarzeń z tego dnia”. – Gdy wszedłem i zobaczyłem, w jakim stanie jest córka, co ta osoba zrobiła mojemu dziecku, to proszę mi uwierzyć, że zwierzęta tak nie postępują, jak ten człowiek – podkreślił Jarosław Kowalski. Bartosz G. miał znęcać się fizycznie nad 16-latką, jej ciało „było po prostu zmasakrowane”.

– W mojej ocenie było to zaplanowane. Działania wykonywano krok po kroku, by nikt nie mógł nie odnaleźć mojej córki – mówił o morderstwie ojciec nastolatki. Mężczyzna ocenił, że Bartosz G. „jest zdrowy psychicznie i po prostu bardzo złym człowiekiem”. – Takich ludzi nie można dopuścić do społeczeństwa. Takich, którzy dopuszczają się tak okrutnej, brutalnej zbrodni. Jestem przekonany, że on zrobi następny krok i skrzywdzi kogoś innego – powiedział Jarosław Kowalski.

„Tak naprawdę jeszcze nie przeszedłem żałoby”

Ojciec Mai z Mławy wyznał, że nie chodzi przed posesję, gdzie doszło do morderstwa, bo obawia się reakcji Katarzyny G. i jej gróźb. Mężczyzna czuje się przerażony. – Ja nocami nie śpię, a czuwam, po prostu się boję. A służby nic nie robią – komentował Jarosław Kowalski. Ojciec 16-latki jest pod opieką psychiatrów i bierze leki. – Tak naprawdę jeszcze nie przeszedłem żałoby – podsumował Kowalski.

