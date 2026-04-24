Jarosław Kaczyński wezwany do prokuratury. Chodzi o spółkę związaną z PiS

Jarosław Kaczyński został wezwany do prokuratury w charakterze świadka w sprawie tzw. dwóch wież – poinformowało Radio Zet. Prezes PiS ma zeznawać 20 maja. Rzecznik Prokuratury Okręgowej w Warszawie Piotr Skiba zaznaczył, że „pełnomocnik świadka potwierdził jego stawiennictwo”. Sprawa „dwóch wież” została ujawniona w 2019 r. Dotyczy budowy wieżowców w centrum Warszawy przez powiązaną z PiS spółkę Srebrna. Ostatecznie inwestycji nie udało się zrealizować.

Ofiarą niedotrzymania umowy miał paść austriacki biznesmen Gerald Birgfellner, którego Kaczyński zatrudnił do realizacji projektu. Prokuratura śledztwo w tej sprawie wszczęła w lutym 2025 r. W komunikacie wyjaśniono, że chodzi o „doprowadzenie Birgfellnera od maja 2017 r. do lipca 2018 r., w krótkich odstępach czasu, w wykonaniu z góry powziętego zamiaru, w celu osiągnięcia korzyści majątkowej do niekorzystnego rozporządzenia mieniem wielkiej wartości”.

Śledztwo w tzw. sprawie „dwóch wież”. Jarosław Kaczyński wezwany jako świadek

Mowa o „kwocie nie mniejszej niż 1 300 000 euro przez osobę działającą w imieniu Srebrna sp. zoo poprzez wprowadzenie pokrzywdzonego w błąd co do posiadania uprawnień do podejmowania decyzji w imieniu ww. spółki oraz zamiaru wywiązania się z zapłaty wynagrodzenia za wykonanie zlecenia w imieniu Srebrna sp. zoo polegającego na podjęciu działań związanych z przygotowaniem inwestycji w postaci budynku wysokościowego na nieruchomości usytuowanej w Warszawie”.

Prokuratura wskazała, że przestępstwo dotyczy oszustwa. Biorąc pod uwagę okoliczności osoba, która się tego dopuszcza, podlega karze do 10 lat pozbawienia wolności. Sprawę kilka dni wcześniej podjęto na nowo. Wcześniej zakończyło się odmową wszczęcia śledztwa. Postępowanie prowadzono od lutego 2019 r. Zawiadomienie w tej sprawie złożył jeden z pełnomocników austriackiego biznesmena.

