Tragedia w Jeleniej Górze. Znany jasnowidz miał rozwiązać zagadkę. Wskazał, gdzie znajduje się ważny dowód

W poniedziałek (20 kwietnia), na Dolny Śląsk, udał się najpopularniejszy w Polsce jasnowidz – Krzysztof Jackowski. Mieszkaniec Człuchowa (na Pomorzu) został poproszony o pomoc przez rodzinę 11-latki.

Wizjoner wskazał miejsce, gdzie znajdować miał się telefon należący do dziecka – okazało się, że smartfon rzeczywiście tam był. Jak zwraca uwagę „Fakt”, wcześniej teren ten przeszukiwany był przez policję, która nie odnalazła aparatu.

„Rzuciła nim przed siebie”

Jackowski w swojej „wizji” miał zobaczyć 11-latkę, trzymającą telefon w ręku. – Potem rzuciła nim przed siebie do wody. Stało się to między 20 a 40 metrów od miejsca zdarzenia. Telefon powinien być w wodzie – powiedział rodzicom dziewczynki jasnowidz.

Mama zmarłego tragicznie dziecka wypożyczyła z mężem wykrywacz metali i przeszukała strumyk. – Mąż znalazł go [smartfona – przyp. red.] niechcący, kopiąc w warstwę mułu – napisała w liście do Jackowskiego kobieta (cytat za źródłem). Jak się okazało, telefon „znajdował się 20 m od miejsca zabójstwa i 40 metrów od kładki”, przy której dziewczynka „skręcała w odwrotnym kierunku, wzdłuż strumienia, do domu”.

Kobieta przekazała wizjonerowi, że aparat został zabezpieczony przez służby. Trafił do techników kryminalistyki. Potwierdziła to już Komenda Miejska Policji w Jeleniej Górze. Oficer prasowy KMP – podinsp. Edyta Bagrowska – w rozmowie z „Gazetą Wrocławską” przyznała, że mama 11-latki przyniosła komórkę, ale nie powiedziała, w jakich okolicznościach została ona odnaleziona.

Tragedia, o której mówiła cała Polska

11-latka feralnego dnia miała zostać zaatakowana przez 12-letnią rówieśnicę nożem typu finka (puukko). — Obie [dziewczynki – red.] należały do harcerstwa, ale były chyba w innych zastępach — ujawniała dolnośląska prokuratura.

Sąd rodzinny musi teraz zdecydować, co dalej z 12-latką, która jest podejrzana o zabójstwo. Możliwe, że trafi na obserwację psychiatryczną, a potem do ośrodka wychowawczego – lub pozostanie pod opieką rodziców.

