PiS daleko w tyle za KO. Najnowszy sondaż to jasny sygnał dla partii Kaczyńskiego

Pracownia Pollster w dniach 21-22 kwietnia (między wtorkiem a środą) przeprowadziła badanie na próbce 1005 dorosłych obywateli Polski. Jego wykonanie zlecił dziennik „Super Express”.

Ankietowani otrzymali pytanie – gdyby w tę niedzielę (26 kwietnia) odbyły się wybory parlamentarne, na kogo oddaliby swój głos? Większość respondentów wskazało Koalicję Obywatelską, której przewodniczącym jest obecny premier – Donald Tusk (partia zajęłaby pierwsze miejsce i otrzymała 32,97 proc.). Na drugim miejscu znalazło się Prawo i Sprawiedliwość – ugrupowanie, którego prezesem jest poseł Jarosław Kaczyński (29 proc.). Na trzecim miejscu uplasowała się natomiast Konfederacja Wolność i Niepodległość, której liderami są Krzysztof Bosak (szef Ruchu Narodowego) i Sławomir Mentzen (przewodniczący Nowej Nadziei). KWiN otrzymała 12,45 proc.

Na tyle procent liczyć mogłaby Konfederacja Grzegorza Brauna

Poza podium znalazła się Nowa Lewica, której szefem jest marszałek Sejmu – Włodzimierz Czarzasty (6,65 proc.), Konfederacja Korony Polskiej, utworzona przez europosła Grzegorza Brauna (6,29 proc.) i Partia Razem, której współprzewodniczącym jest Adrian Zandberg (5,81). To kolejno miejsca: czwarte, piąte i szóste.

Na siódmej pozycji uplasowało się Polskie Stronnictwo Ludowe, na czele którego stoi minister obrony narodowej – Władysław Kosiniak-Kamysz (3,7 proc.), a na ósmej – Polska 2050 Rzeczypospolitej Polskiej – której szefem jest Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz, ministra funduszy i polityki regionalnej (2,67). 0,46 ankietowanych wskazało „inną partię” jako swój wybór.

Warto zestawić te wyniki z sondażem sprzed kilku miesięcy. W badaniu Pollster dla „SE” ze stycznia tego roku wybory parlamentarne zwyciężyłaby KO (34,2 proc.) zaś za nią znalazłoby się PiS (29,88 proc.).

Jarosław Kaczyński wezwany do prokuratury. Chodzi o spółkę związaną z PiSCzytaj też:

Polska opłakuje posła Litewkę. „Zrobiłeś świetną robotę”