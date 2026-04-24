Pijany zastępca komendanta miał doprowadzić do kolizji. Czekać mogą go surowe konsekwencje

Chodzi o wiceszefa jednostki policji w Warszawie. Jako pierwsza sprawę tę nagłośniła stacja TVN24. Policjant miał doprowadzić do kolizji w Kołobrzegu – do zdarzenia dojść miało w pobliżu jednej z galerii handlowych. Do sprawy wkroczyła Prokuratura Okręgowa w w Koszalinie.

Komunikat prasowy ws. publikowała kilka dni temu jedna z warszawskich komend rejonowych. „Funkcjonariusz w czasie wolnym od służby, kierując samochodem, doprowadził do kolizji z innym pojazdem. Jak się okazało, znajdował się pod wpływem alkoholu. Została mu pobrana krew do dalszych badań” – informowała jednostka. Radio Szczecin podawało, że były zastępca komendanta miał mieć 1,5 promila w organizmie.

Wkrótce się okazało, że funkcjonariusz miał być nie tylko pod wpływem popularnej, legalnej substancji – miał mieć też w organizmie narkotyk. – Wstępne badanie testerem wykazało, że mężczyzna był prawdopodobnie pod wpływem kokainy. Nie opieramy się jednak na badaniach wykonanych narkotestem, od mężczyzny została pobrana krew do badań – ujawniła prok. Ewa Dziadczyk, rzeczniczka prasowa pomorskiej PO (cytat za źródłem). Wynik tego badania nie jest jeszcze znany – trzeba zaczekać na nie ok. miesiąca.

Byłego zastępcę komendanta czekać mogą surowe konsekwencje

W środę (22 kwietnia) koszalińska prokuratura wszczęła śledztwo ws. kolizji na Pomorzu. Z ustaleń TVN24 wynika, że kierowca – czyli zastępca komendanta warszawskiej policji – usłyszał „zarzut prowadzenia pojazdu w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środka odurzającego” – przekazała stacja. Jeśli chodzi o środki zapobiegawcze – wobec mundurowego zastosowane zostanie wyłącznie poręcznie majątkowe – jak dowiedzieli się dziennikarze.

W czwartek (23 kwietnia) funkcjonariusz przestał być wiceszefem komendy. Jego przełożony wszczął postępowanie dyscyplinarne. Wykonał też ruch w kierunku zawieszenia i wydalenia go ze służby. Ma też – jak zapewniła policja – ponieść odpowiedzialność karną.

