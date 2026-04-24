Putin w ślepym zaułku. „Generałowie go okłamują”

Szef polskiej dyplomacji Radosław Sikorski podczas swojej wizyty w Rzymie udzielił wywiadu włoskiej gazecie “Corriere della Sera”. podczas rozmowy został zapytany m.in. o obecną sytuację prezydenta Rosji oraz wojnę w Ukrainie.

Putin jest “w ślepym zaułku”

Dziennikarz Federico Fubini zwrócił uwagę, że linia frontu w Ukrainie jest stabilna, a rosyjskich żołnierzy jest coraz mniej. Zapytał polskiego ministra, czy to oznacza, że doszło do pewnego rodzaju impasu.

– Jest jasne, że Rosjanom zabrakło impetu, ale obawiam się, że generałowie nie mówią Putinowi prawdy. Ukraińcy zrekompensowali mniejszą liczbę żołnierzy, produkując miliony dronów. Dzięki temu powstrzymują rosyjskie postępy. Ponadto prowadzą uderzenia w głąb terytorium, które uderzają zarówno w rosyjską gospodarkę, jak i jej zdolność do prowadzenia wojny – zauważył Sikorski.

Zdaniem ministra Władimir Putin znalazł się teraz w „ślepym zaułku” .

– Dyktatorzy zawsze orientują się w tym zbyt późno. Gdy sprawuje się autokratyczną władzę przez 20 lat, nie ma wokół ludzi, którzy mówią prawdę. Mówienie przywódcy tego, co chce usłyszeć, po prostu się opłaca. W ten sposób Putin, który był kiedyś dobrym taktykiem i realistą, stał się więźniem swoich nierealistycznych planów imperialnej odbudowy – uznał Sikorski.

Polityk przyznał również, że widać oznaki niepokoju wśród osób współpracujących z rosyjskim prezydentem. Trudno jest go jednak wyrażać.

– To bardzo autokratyczny system, znacznie bardziej niż Związek Radziecki pod koniec istnienia. (...) W ciągu czterech lat pełnoskalowej agresji na Ukrainę Rosja ma 1,2 miliona zabitych i rannych — prawie 20 razy więcej niż w Afganistanie. W Rosji jest też więcej więźniów politycznych niż za czasów Leonida Breżniewa. Wyrażanie niezadowolenia jest bardzo trudne – dodał.

Zdaniem szefa MSZ Putin może negocjować w sprawie wojny w Ukrainie, jednak „problem dyktatorów prowadzących wojny polega na tym, że obawiają się, iż zakończenie konfliktu bez wyraźnego zwycięstwa zagrozi ich władzy” . – Obawiam się, że dla Putina zła wojna jest politycznie bezpieczniejsza niż niebezpieczny pokój – ocenił polityk.

Radosław Sikorski został także zapytany, czy Putin nie uzna, że klauzula wzajemnej obrony NATO jest nieważna, biorąc pod uwagę ostatni konflikt między Stanami Zjednoczonymi a Europą.

– Może tak pomyśleć, ale nie może być pewien. Europa zwiększyła wydatki wojskowe i będzie je dalej zwiększać. Jeśli dotrzymamy naszych zobowiązań, będziemy mieć siły zdolne do odstraszania Putina nawet bez USA – ocenił polityk.

Dodał także, że „nawet jeśli wojna na Ukrainie zakończy się jutro, Rosja potrzebuje lat, by się odbudować. Nie ma powodu do paniki — to Putin ma problem, nie my” .

