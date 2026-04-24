Lawina wpisów w sieci o bojkocie TVN po decyzji stacji. Ekspert o wynikach oglądalności

Internauci na 23 kwietnia zapowiadali bojkot TVN. Powodem było przerwanie wystąpienia Andrzeja Seweryna. Aktor teatralny i filmowy wygłaszał je, bo został laureatem nagrody im. Bronisława Geremka za wkład w umacnianie relacji między Polską i Francją. Stacja podkreśliła, że „dalszy ciąg przemówienia dostępny jest na TVN24+”, następnie wyemitowany program publicystyczny „Fakty po faktach”. Część osób poszła jeszcze dalej i zapowiadała „czarny tydzień” bez stacji.

Instytut Monitorowania Mediów w czwartek po godzinie 17 przekazał „Presserwisowi”, że na platformie społecznościowej X (dawny Twitter) opublikowano 16 569 wpisów zapowiadających bojkot TVN. – Musieliby się skrzyknąć przede wszystkim ci, którzy są panelistami badania Nielsena. Wtedy bojkot byłby zapewne odczuwalny – skomentował chief trading officer w agencji mediowej MullenLowe Media Maciej Niepsuj.

Bojkot TVN wywołany zachowaniem stacji wobec Andrzeja Seweryna. Widać zmianę w wynikach?

– Jeżeli żaden z bojkotujących panelistą nie jest, siłą rzeczy możemy nie zobaczyć żadnej zmiany w wynikach, które są oparte tylko i wyłącznie na reprezentatywnej próbie panelistów. Metodologia, jeśli chodzi o ratingi i widownię, jest po stronie TVN – dodał. CEO agencji reklamowej Bridge2Fun Rafał Baran zaznaczył z kolei, że „większość oglądania telewizji ma charakter albo przypadkowy, albo związany z jakimś nawykiem”.

– Z tego powodu ktoś przestanie oglądać „Szkło kontaktowe”, jeśli lubi ten program? Nie wierzę w to. Muszą być naprawdę mocne motywatory, aby taki bojkot rzeczywiście przełożył się na wyniki oglądalności. Nie jest nim pokazanie posła Michała Wójcika zamiast Andrzeja Seweryna, który będzie jeszcze setki razy pojawiał się w TVN – podsumował Baran.

