Spór o pomnik znanego Polaka w Chorwacji. To miejsce budzi sporo emocji

Władze Splitu chcą upamiętnić wizytę Jana Pawła II w mieście. Już zdecydowano o budowie pomnika, jednak teraz doszło do sporu dotyczącego dokładnego miejsca jego usytuowania.

Spór wokół pomnika Jana Pawła II

23 kwietnia Rada Miejska Splitu większością głosów podjęła decyzję o ogłoszeniu konkursu na projekt pomnika Jana Pawła II. Monument ma stanąć na promenadzie Riva przed kościołem św. Franciszka. Decyzji sprzeciwili się jednak radni opozycji. Uważają, że nie jest to odpowiednie miejsce na tego typu pomnik. W ramach wyrażenia sprzeciwu 13 radnych opuściło czwartkowe obrady – poinformował chorwacki portal index.hr.

Podczas dyskusji radni zwracali uwagę, że popierają samą inicjatywę, jednak nie zgadzają się, aby figura stanęła akurat w tym miejscu.

– Riva nie jest odpowiednim miejscem na takie pomniki. Poza tym przed kościołem św. Franciszka znajdowałby się w lokalizacji, gdzie planowana jest budowa ronda dla autobusów miejskich – stwierdził Bojan Ivosević z partii Centar, cytowany przez serwis Index. Poparli go również pozostali radni opozycji.

Proponowano inne lokalizacje

Jak przypomniały chorwackie media, kilka lat temu, gdy burmistrzem był Andro Krstulović podjęto decyzję o postawieniu pomnika Jana Pawła II przed kościołem św. Franciszka. Jednak ówczesne władze nie zrealizowały tej decyzji.

– Sprzeciw wobec tej lokalizacji jest nie do przyjęcia, ponieważ decyzja w tej sprawie została już podjęta sześć lat temu – przypomniał burmistrz Tomislav Suta.

Miejsce budowy pomnika już wcześniej wzbudzało kontrowersje. Początkowo planowano postawić go przed budynkiem miejscowej kurii, jednak zrezygnowano z tego pomysłu. Następnie zaproponowano lokalizację na równinie Žnjan, gdzie papież odprawił mszę w 1998 roku, lecz ostatecznie zmieniono zdanie.

Pomnik Jana Pawła II miałby stanąć w mieście 4 października z okazji 28. rocznicy wizyty papieża w Splicie.

