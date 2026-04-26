Atak na kolacji z Trumpem. Relacje Polaków obecnych na gali: „Wszyscy padli na ziemię”

Bogdan Klich, charge d’affaires RP w USA uczestniczył w gali Stowarzyszenia Korespondentów Białego Domu w hotelu Hilton w Waszyngtonie, podczas której doszło do ataku. W rozmowie z mediami relacjonował to zdarzenie.

– Było kilka strzałów, one były bardzo blisko, rzeczywiście. Można było mieć wrażenie, że one są oddawane z lobby na salę, ale okazuje się, że były oddawane w lobby, czyli że nie dosięgły nikogo, kto był na sali – przekazał Klich.

Jak poinformował, reakcja uczestników uroczystości była natychmiastowa.

– Wszyscy padli na ziemię, niektórym udało się schować pod stoliki – dodał. Podkreślił również, że „takie rzeczy w Europie by się nie zdarzyły” . – To przekracza jakiekolwiek wyobrażenie – dodał.

Relacje polskich dziennikarzy obecnych w Waszyngtonie

W wydarzeniu wzięli udział także polscy dziennikarze m.in. korespondent RMF FM Paweł Żuchowski oraz korespondent „Faktów" TVN Marcin Wrona.

„Napastnik oddał strzały podczas dorocznej prestiżowej kolacji korespondentów Białego Domu. Prezydent został ewakuowany. Podobnie pierwsza dama i wiceprezydent USA. Przez dłuższą chwilę byliśmy na polecenie Secret Service pod stołami. Nie mamy zbyt wielu informacji. Polscy korespondenci są bezpieczni, podobnie przedstawiciele naszej ambasady. Kolacja została przerwana” – napisał po incydencie Żuchowski.

–To jest coś kompletnie niesamowitego. Czegoś takiego nigdy oczywiście nie doświadczyliśmy. Nikt nie wie, co się dzieje i o co chodzi – relacjonował w trakcie zdarzenia Marcin Wrona.

– Padło kilka strzałów. Natychmiast wyprowadzono prezydenta. Natychmiast wbiegli funkcjonariusze służb (...). Nie wiadomo, kto i do kogo strzelał. Tuż koło nas stoją agenci Secret Service z wyciągniętą bronią gotową do strzału – kontynuował.

Komunikat polskiego MSZ

Z kolei minister spraw zagranicznych Radosław Sikorski zapewnił, że „minister Bogdan Klich, nasi dyplomaci oraz polscy dziennikarze, którzy brali udział w gali Korespondentów Białego Domu w hotelu Hilton, gdzie miała miejsce strzelanina, wszyscy cali i zdrowi” .

