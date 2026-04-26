Prawie 7 tys. zł więcej do emerytury. Coraz więcej osób dostaje dodatkowe świadczenie

Według najnowszych danych Zakładu Ubezpieczeń Społecznych pod koniec marca uprawnionych do dodatkowego świadczenia było w Polsce 4 179 osób. W ciągu ostatniego półrocza liczba ta wzrosła o 300 osób.

Gdzie jest najwięcej 100-latków?

Z najnowszych informacji ZUS wynika, że najwięcej osób, które pobierają świadczenie mieszka w województwach: mazowieckim (724 osoby), śląskim (436 osób) oraz dolnośląskim (399 osób).

Z kolei najmniej odnotowano w województwach: opolskim (76), lubuskim (87) i podlaskim (109).

Ile wynosi emerytura honorowa?

Według nowych regulacji kwota świadczenia wynosi dokładnie 6938,92 zł brutto. Z każdym rokiem będzie też ulegać waloryzacji, a zatem się zwiększy. Co ważne, dodatek ten przysługuje każdemu polskiemu obywatelowi po ukończeniu przez niego 100 lat.

Istotne jest jednak, aby w ostatnim dniu miesiąca poprzedzającego miesiąc wypłaty świadczenia honorowego osoby te miały ustalone prawo do jednego ze świadczeń: emerytury policyjnej, policyjnej renty inwalidzkiej, policyjnej renty rodzinnej albo świadczenia pieniężnego.

Wówczas dodatek jest przyznawany z urzędu, co oznacza, że osoba uprawniona nie musi składać żadnego wniosku. Decyzję o przyznaniu świadczenia seniorzy otrzymują bezpośrednio z instytucji, która przyznaje emeryturę lub rentę.

Wyjątek stanowią jednak osoby, które nie pobierają żadnych świadczeń. Wówczas należy wykazać, że przez co najmniej 10 lat po ukończeniu 16. roku życia „ich centrum interesów osobistych lub gospodarczych znajdowało się w Polsce” – przekazał ZUS, cytowany przez Wirtualną Polskę.