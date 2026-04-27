Pogrzeb Łukasza Litewki. Bliscy posła wystosowali poruszający apel

W czwartek 23 kwietnia na ul. Kazimierzowskiej w Dąbrowie Górniczej doszło do wypadku, w wyniku którego zginął Łukasz Litewka. 36-letni poseł Lewicy został potrącony przez samochód. Kierowca Mitsubishi miał zasłabnąć za kierownicą i zjechać na przeciwny pas ruchu, gdzie zderzył się z posłem jadącym na rowerze z naprzeciwka. 57-latek został zatrzymany i usłyszał zarzut nieumyślnego spowodowania wypadku ze skutkiem śmiertelnym. Przyznał się do winy i trafił do tymczasowego aresztu.

Jak wykazała sekcja zwłok, przyczyną śmierci Łukasza Litewki było gwałtowne wykrwawienie. – W wyniku rozległych obrażeń nóg doszło do przecięcia kluczowej arterii i masywnego krwotoku – przekazał w rozmowie z RMF24.pl prokurator Bartosz Kilian z Prokuratury Okręgowej w Sosnowcu.

Pogrzeb Łukasza Litewki. Bliscy posła wystosowali przejmujący apel

Uroczystości pogrzebowe Łukasza Litewki odbędą się w najbliższą środę i będą miały charakter państwowy. Ostatnie pożegnanie rozpocznie się o godz. 13:30 w Kościele Parafii Rzymskokatolickiej pw. św. Joachima (Popiełuszki 46), po czym nastąpi odprowadzenie zmarłego na cmentarz przy ul. Zuzanny.

Bliscy Łukasza Litewki za pośrednictwem mediów społecznościowych wystosowali krótki apel do osób, które chcą wziąć udział w ostatnim pożegnaniu posła. „Wiemy, że wielu z Was chciałoby pożegnać Łukasza w środę. Prosimy, aby zamiast kwiatów, wiązanek wykonać dowolny gest dobroci” – czytamy na Facebooku.

„On na pewno wolałby, abyście kontynuowali jego misję i po prostu nieśli dobro. Zróbcie zakupy potrzebującym, wpłaćcie na zbiórkę walczącym o życie, wspomóżcie najbliższe schronisko, organizację pomocową. Będziemy wdzięczni za uszanowanie tej woli” – podkreślono w krótkim komunikacie.

