35 zarzutów zbezczeszczenia i wiele więcej. Policja dopadła zmory z Pomorza

Policjanci z Gdańska zatrzymali dwie osoby podejrzane o serię kradzieży na cmentarzach w Gdańsku i Sopocie. Śledczy ustalili, że sprawcy mieli regularnie demontować metalowe elementy nagrobków, a następnie sprzedawać je w punktach skupu złomu. Zatrzymani usłyszeli dziesiątki zarzutów związanych ze zbezczeszczeniem miejsc pochówku.

Gdańsk. Złodzieje cmentarni zatrzymani po serii kradzieży

Do zatrzymań doszło w środę 22 kwietnia. W działania zaangażowani byli funkcjonariusze z Komendy Miejskiej Policji w Gdańsku oraz komisariatu w Oliwie. Jak przekazała policja, zatrzymani to 25-letnia kobieta oraz 51-letni mężczyzna. Mundurowi ustalili, że para działała między innymi na terenie Cmentarza Oliwskiego.

Według śledczych podejrzani mieli ukraść z nagrobków 35 metalowych elementów, w tym krzyże oraz figurki. Skradzione przedmioty trafiały później do sprzedaży na złomowiskach. W związku z tym oboje usłyszeli 35 zarzutów dotyczących zbezczeszczenia miejsca spoczynku zmarłych.

Kradli i beszcześcili groby także w Sopocie

To jednak nie koniec sprawy. Policjanci ustalili, że od lutego do kwietnia tego roku podobnych kradzieży dochodziło także na cmentarzu w Sopocie. Sprawą zajęła się tamtejsza komenda policji. Podejrzani usłyszeli kolejne zarzuty i przyznali się do popełnienia czynów.

Za przestępstwa związane ze zbezczeszczeniem miejsc pochówku grozi kara od sześciu miesięcy do nawet ośmiu lat więzienia. Prokuratura Rejonowa w Gdańsku–Oliwie zdecydowała o zastosowaniu wobec zatrzymanych środków zapobiegawczych. Oboje zostali objęci policyjnym dozorem i otrzymali zakaz kontaktowania się ze sobą.

Policja apeluje również do osób, które mogły paść ofiarą podobnych kradzieży, o kontakt z Komisariatem Policji IV w Gdańsku i złożenie zeznań.

