Łukasz Mejza pozwał 17-latka. Sąd nie miał wątpliwości

W poniedziałek (27 kwietnia) odbyła się rozprawa w poznańskim sądzie, na której obecny był Mejza i Jakub Wróblewski. Parlamentarzysta wytoczył prywatny akt oskarżenia przeciwko chłopakowi, ponieważ ten krytycznie ocenił jego osobę w mediach społecznościowych.

Polityk liczył na 50 tys. zł nawiązki, ale nie otrzyma nic, bo przegrał. Wymiar sprawiedliwości uznał, że 17-latek nie jest winny czterem z pięciu postawionych mu zarzutów, a ws. piątego sprawę umorzył – poinformowała redakcja Wirtualnej Polski.

Oto szczegóły

Ostatni z zarzutów dot. stwierdzenia w internecie, którym 17-latek podzielił się w przestrzeni internetowej,, że w polskiej polityce „nie ma bardziej obrzydliwej postaci niż poseł Mejza”. Wymiar sprawiedliwości stwierdził, że czyn ten „charakteryzował się znikomą szkodliwością społeczną”, a ponadto miał „niewielki negatywny wpływ na dobro chronione prawem”. Sąd uznał, że w tej sytuacji „nie wymagał żadnej reakcji karnej”.

Warto jednak zaznaczyć, że wyrok jest nieprawomocny.

Przypomnijmy – wszystko zaczęło się od artykułu portalu WP, który ujawnił, że Mejza prowadził firmę, która oferować miała wątpliwe metody medyczne, mające rzekomo pomagać osobom nieuleczalnie chorym (m.in. na nowotwory czy stwardnienie rozsiane). Poseł miał ponoć osobiście namawiać rodziców dzieci, by korzystali z terapii, co wiązać miał się oczywiście z zapłatą dużych pieniędzy.

W związku z ujawnieniem tych informacji w 2021 roku Mejza – wówczas wiceminister sportu – zrezygnował z pełnionej przez siebie funkcji w rządzie.

Łukasz Mejza zgromadził aż 163 punkty karne?

To jednak nie wszystko – ostatnio o parlamentarzyście głośno było, gdy ujawniono, iż różne fotoradary miały sfotografować go za kółkiem, gdy każdorazowo przekraczał prędkość.

Mejza, jako kierowca, ma ponoć na swoim koncie łącznie 163 punkty karne.

Czytaj też:

Polscy politycy bez immunitetów. „Do Budapesztu już nie uciekną”Czytaj też:

Polski żołnierz obiecywał życie jak z bajki. Szokujące relacje kobiet