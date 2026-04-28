Tajemnicze szkolenie rządu i Nawrockiego. Ćwiczono zarządzanie na wypadek wojny

Rząd we wtorek 21 kwietnia od rana do późnych godzin popołudniowych uczestniczył w specjalnych ćwiczeniach organizowanych przez MON, podczas których sprawdzano różne procedury bezpieczeństwa. Odbywały się one na postawie Ustawy o obronie Ojczyzny i spowodowały odwołanie posiedzenia rządu. W szkoleniu wziął również udział Karol Nawrocki. RMF FM podaje, że po wspólnych ćwiczeniach powstał specjalny raport, które otrzymały ministerstwa i Pałac Prezydencki.

W dokumencie znajdują się szczegółowe wskazówki dla rządzących, jak mają postępować w sytuacji np. konfliktu, ataku lub cyberataku ze strony innego państwa. Poszczególne resorty dostały też w końcowych wnioskach informację zwrotną dotyczącą tego, co w danej chwili nie działa i należy ulepszyć. Raport opatrzony jest klauzulą bezpieczeństwa ściśle tajne, czyli najwyższą z możliwych. Oznacza to, że ujawnienie szczegółów wiązać się będzie z poważną szkodą dla Polski.

Tajne ćwiczenia rządu i prezydenta Karola Nawrockiego. Po szkoleniu powstał specjalny raport

Zgodnie z przepisami głowa państwa „zatwierdza na wniosek premiera plany krajowych ćwiczeń systemu obronnego, które są organizowane cyklicznie, nie rzadziej niż co cztery z udziałem najwyższych władz państwowych, i kieruje ich przebiegiem”. Analityk do spraw bezpieczeństwa Marek Świerczyński w portalu Polityka przekonywał, że poprzednio takie sprawdzenie gotowości władz odbyło się w 2019 roku.

Miało więc to miejsce jeszcze przed inwazją Rosji na Ukrainę i wzrostem wydatków Polski na obronność. Przygotowania do tego wydarzenia miały trwać od miesięcy, a ustalenia między Biurem Bezpieczeństwa Narodowego i rządem miały „nie iść łatwo”. Ostatnia Strategii Bezpieczeństwa Narodowego ma być dziś już zdezaktualizowana i pochodzić z 2020 r.

Czytaj też:

Nawrocki zdecydował. Po 18 latach tajny raport ujrzy światło dzienneCzytaj też:

Rosja przygotowuje się do ewentualnego konfliktu z NATO. Podano optymistyczny wariant