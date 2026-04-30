Sensacyjny zwrot w sondażu! Te liczby nie pozostawiają złudzeń

Najnowsze badanie zaufania przeprowadzone przez IBRiS dla Onetu wyraźnie zmienia układ sił w czołówce zestawienia. Karol Nawrocki umacnia swoją pozycję lidera i powiększa dystans do rywali, podczas gdy Radosław Sikorski traci drugą lokatę, którą zajmował przez długi czas. Wyraźny awans notuje także Mateusz Morawiecki, osiągając wynik lepszy niż Przemysław Czarnek i zbliżając się do podium.

Sondaż zaufania. Tusk wyprzedza Sikorskiego

Karol Nawrocki uzyskał 49,1 proc. ocen pozytywnych („zdecydowanie ufam” — 24,4 proc., „raczej ufam” — 24,7 proc.), co oznacza wzrost o 2,8 pkt proc. względem marca. Negatywnie prezydenta ocenia 41,6 proc. respondentów („zdecydowanie nie ufam” — 28,5 proc., „raczej nie ufam” — 13,1 proc.). To jedyny przypadek w zestawieniu, gdzie liczba wskazań pozytywnych przewyższa negatywne.

Na drugiej pozycji znalazł się Donald Tusk z wynikiem 39,2 proc. zaufania („zdecydowanie ufam” — 17,9 proc., „raczej ufam” — 21,3 proc.). Jednocześnie aż 53,2 proc. badanych ma negatywne zdanie o działalności premiera („zdecydowanie nie ufam” — 39,8 proc., „raczej nie ufam” — 13,4 proc.).

Donald Tusk wyprzedza tym samym Radosława Sikorskiego, który spada na trzecią lokatę. Szef polskiej dyplomacji uzyskał 37,4 proc. ocen pozytywnych („zdecydowanie ufam” — 24,4 proc., „raczej ufam” — 24,7 proc.) oraz 50 proc. negatywnych („zdecydowanie nie ufam” — 28 proc., „raczej nie ufam” — 22 proc.). W efekcie zarówno premier, jak i minister spraw zagranicznych mają więcej ocen negatywnych niż pozytywnych, co może być niepokojącym sygnałem dla rządzącej koalicji.

Nowy sondaż. Morawiecki zdeklasował Czarnka

Najwyżej ocenianym politykiem opozycji pozostaje Mateusz Morawiecki, któremu ufa 36,8 proc. ankietowanych — to wzrost o 2,7 pkt proc. w porównaniu z poprzednim miesiącem. Daje mu to miejsce tuż za podium i niewielką stratę (0,6 pkt proc.) do Radosława Sikorskiego.

Za byłym premierem uplasował się marszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty z wynikiem 35,3 proc. (spadek o 1,7 pkt proc.). Szóste miejsce zajmuje minister obrony Władysław Kosiniak-Kamysz, któremu ufa 33,3 proc. badanych (o 2,2 pkt proc. mniej niż w marcu). Dalej znalazł się lider Konfederacji Krzysztof Bosak z wynikiem 30,1 proc. (spadek o 1,7 pkt proc.).

Na wewnętrznych napięciach w PiS mógł skorzystać także prezes partii Jarosław Kaczyński, któremu ufa 29,8 proc. respondentów — o 2,1 pkt proc. więcej niż miesiąc wcześniej.

Kolejne miejsca zajmują Piotr Zgorzelski z wynikiem 28,2 proc. (spadek o 0,8 pkt proc.; jednocześnie 21,2 proc. badanych go nie zna) oraz Sławomir Mentzen — 27,6 proc. (spadek o 0,1 pkt proc.).

Z kolei Przemysław Czarnek traci poparcie i osiąga 25,2 proc. zaufania, czyli o 2,5 pkt proc. mniej niż w marcu.

Sondaż zaufania do polityków. Zandberg jak Gawkowski

Wzrost notuje lider Razem Adrian Zandberg — 22,8 proc. (o 3,6 pkt proc. więcej). Taki sam wynik osiąga Krzysztof Gawkowski, ale w jego przypadku oznacza to spadek o 4,2 pkt proc.; dodatkowo 25,6 proc. respondentów go nie rozpoznaje.

Na końcu zestawienia znaleźli się były marszałek Sejmu Szymon Hołownia z wynikiem 19,7 proc. (wzrost o 4,1 pkt proc.) oraz przewodnicząca Polski 2050 Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz — 17,2 proc. (spadek o 3,8 pkt proc.).

Stawkę zamyka Grzegorz Braun z wynikiem 16,8 proc. (spadek o 9,2 pkt proc.), przy czym aż 67,4 proc. badanych deklaruje brak zaufania wobec europosła.

Sondaż Instytutu Badań Rynkowych i Społecznych (IBRiS) dla Onetu został zrealizowany w dniach 24-25 marca 2026 r. metodą telefonicznych, standaryzowanych wywiadów kwestionariuszowych wspomaganych komputerowo (CATI) na próbie badawczej 1,1 tys. dorosłych Polaków.

