Ważna deklaracja ws. telewizji Zero. To wpłynie znacząco na plany o starcie stacji?

W środę 29 kwietnia odbyła się konferencja wynikowa Grupy Polsat Plus. Podczas sesji pytań oraz odpowiedzi SAT Kurier i Wirtualne Media poruszyły kwestię rozmów ws. satelitarnej dystrybucji Kanału Zero TV i współpracy w zakresie sprzedaży reklam poprzez Polsat Media. Członek zarządu Telewizji Polsat Janusz Pliszka ujawnił, że „prowadzone są rozmowy w tym zakresie, zarówno jeśli chodzi o obsługę reklamową, jak i dystrybucję satelitarną, także IPTV w Netii i w Polsat Box Go”.

Kanał Zero TV początkowo miał rozpocząć nadawanie 1 lutego. Pojawiła się nawet ramówka na pierwsze dni i godzina rozpoczęcia emisji, ale pod koniec stycznia Krzysztof Stanowski przekazał, że „z przyczyn, na które nie ma najmniejszego wpływu, start zostanie opóźniony”. Dziennikarz wyraził nadzieję, że zwłoka wyniesie najpóźniej dwa miesiące. Stanowski tłumaczył, że „formalnym warunkiem niezbędnym do startu było podpisanie umowy z brokerem reklamowym”.

Grupa Polsat Plus rozmawia z Kanałem Zero TV ws. sprzedaży reklam i dystrybucji. Co z Canal+?

Miał być nim TVN Media, ale kilkadziesiąt godzin przed startem telewizji wycofał się z umowy. Według nieoficjalnych informacji powodem była chęć sprzedawania czasu reklamowego nie tylko w stacji telewizyjnej, ale także na kanale na YouTube. Równolegle miały ruszyć negocjacje z Polsat Media. Rozmowy ws. telewizji prowadził Canal+. W połowie lutego podczas sesji Q&A założyciel Kanału Zero odpowiedział jednemu z widzów, czy „bez telewizji projekt upadnie” i jak wygląda sprawa sponsorów.

– Jak się boicie o naszą przyszłość finansową, to was całkowicie uspokajam, gdyż telewizja w naszym biznesplanie na ten rok była takim bonusem, nie niczym znaczącym, zresztą ona wystartuje. To znaczy, zaplanowaliśmy z tej telewizji chyba około trzech, dwóch mln zł – nie pamiętam teraz dokładnie – w skali roku, że tyle nam ona przyniesie. To jest kilka procent naszego rocznego budżetu, naszych przychodów, więc to jest bez wpływu na działalność Kanału Zero – wyjaśniał Stanowski.

