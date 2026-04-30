Wysokie zagrożenie w wielu regionach Polski. Pilny komunikat RCB

Rządowe Centrum Bezpieczeństwa wydało alert dotyczący dużego zagrożenia pożarowego w lasach. Ostrzeżenia objęły kilka województw.
RCB: Wysokie zagrożenie pożarami w lasach
Wysokie ryzyko dotyczy województw lubuskiego, wielkopolskiego, dolnośląskiego i zachodniopomorskiego. Służby apelują o szczególną ostrożność podczas pobytu w lasach i ich okolicach.
RCB przypomina, aby nie używać otwartego ognia w pobliżu terenów leśnych i nie wyrzucać niedopałków papierosów. Jak podkreślono w komunikacie, nawet niewielka iskra może doprowadzić do szybkiego rozprzestrzenienia się ognia.
Alerty dla kilku województw. Służby ostrzegają przed pożarami
O wysokim i bardzo wysokim zagrożeniu pożarowym poinformował także Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej. Według IMGW sytuacja jest szczególnie niebezpieczna w centralnej i zachodniej Polsce, ale zagrożenie obejmuje również część północnych i wschodnich regionów kraju.
Problem dotyczy między innymi województw: mazowieckiego, łódzkiego, kujawsko-pomorskiego, dolnośląskiego, lubelskiego, pomorskiego i warmińsko-mazurskiego.
Meteorolodzy z IMGW zwracają uwagę, że ściółka leśna jest bardzo sucha, a ostatnie opady były niewielkie. W takich warunkach pożar może rozprzestrzenić się błyskawicznie.
Strażacy przypominają o zakazach w lasach
Straż pożarna apeluje o przestrzeganie zasad bezpieczeństwa. W lasach i w odległości do 100 metrów od ich granic obowiązuje zakaz rozpalania ognia poza wyznaczonymi miejscami. Nie wolno też wypalać traw i pozostałości roślinnych.
Zakazane jest również palenie papierosów poza drogami utwardzonymi i miejscami do tego przeznaczonymi. Strażacy przypominają także, aby nie wjeżdżać pojazdami do lasów poza oznakowanymi drogami oraz nie wchodzić na młode uprawy leśne.
Mapa zagrożenia pokazuje niebezpieczne regiony
Z danych Instytutu Badawczego Leśnictwa wynika, że na dużym obszarze Polski obowiązuje drugi i trzeci stopień zagrożenia pożarowego. Najbardziej zagrożone są obecnie rejony zachodniej i centralnej Polski oraz część Pomorza i Podlasia.
