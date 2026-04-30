Izrael porwał statki, na których są obywatele Polski. Nasze MSZ reaguje

Izrael zatrzymał statki Global Sumud, które transportowały pomoc humanitarną. Dokonał tego w okolicy Krety, czyli z dala od swoich wód terytorialnych, ponad 1100 km od wybrzeży Strefy Gazy.

Jak donoszą aktywiści, marynarka wojenna Izraela w nocy ze środy na czwartek 30 kwietnia przejęła 15 z 58 statków, które zmierzały w kierunku Gazy. Portal Times of Israel podawał z kolei, że zatrzymano 175 aktywistów spośród tysiąca, którzy wchodzili w skład Globalnej Flotylli Sumud.

Rzecznik Global Sumud Polska Rafał Piotrowski potwierdził, że wśród zatrzymanych znalazła się polska badaczka dr Magdalena Górska. Mieszkająca w holenderskim Utrechcie aktywistka działa aktywnie na rzecz zakończenia współpracy jej uczelni z izraelskimi instytucjami, które powiązane są z wojskiem.

„Do naszych łodzi zbliżyły się wojskowe motorówki, które zostały zidentyfikowane jako izraelskie. Celowano z nich laserami i bronią półautomatyczną. Uczestnikom flotylli nakazano przejść na dziób łodzi i uklęknąć” – przekazał Piotrowski. Z nagrań wynika, że żołnierze wzywali do zmiany kursu i udania się do portu w Aszdodzie w Izraelu.

To kolejne tego typu działania po tym, jak w ubiegłym roku Izrael zatrzymywał pierwszą grupę statków z pomocą.

MSZ reaguje na działania Izraela

Polskie MSZ postanowiło wydać komunikat, w którym odniosło się do opisywanych wyżej wydarzeń. „Ministerstwo Spraw Zagranicznych RP z zaniepokojeniem monitoruje doniesienia o działaniach podjętych przez siły zbrojne Izraela wobec aktywistów uczestniczących w rejsie tzw. Global Sumud Flotilla, którego deklaratywnym celem jest dostarczenie pomocy humanitarnej do Strefy Gazy. W ich gronie są również obywatele RP” – czytamy.

„Siłowe działania na wodach międzynarodowych to poważne naruszenie prawa międzynarodowego, w tym prawa morza. Wzywamy wszystkie strony do przestrzegania obowiązującego prawa międzynarodowego” – dodawano.

W komunikacie zapewniono, że MSZ pozostaje w bieżącym kontakcie z koordynatorami akcji Global Sumud Flotilla. Polska służba konsularna miała podjąć działania w celu zapewnienia pomocy konsularnej obywatelom RP i jest w kontakcie z ich bliskimi. W MSZ pracuje Zespół Zarządzania Kryzysowego, który zebrał się niezwłocznie po otrzymaniu informacji o możliwym zagrożeniu bezpieczeństwa polskich obywateli.

„Oczekujemy pilnego wyjaśnienia wszystkich okoliczności przeprowadzenia akcji sił zbrojnych Izraela oraz żądamy zagwarantowania bezpieczeństwa uczestnikom Flotylli” – podsumowano.

