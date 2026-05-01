Burza po słowach Nawrockiego o pośle Litewce. „To jest obrzydliwe”

Podczas obchodów Święta Pracy organizowanych przez Lewicę doszło do mocnej wymiany politycznych emocji wokół tragicznie zmarłego posła Łukasza Litewki. Włodzimierz Czarzasty publicznie zaatakował prezydenta Karola Nawrockiego po jego wypowiedzi dotyczącej polityka Lewicy.

Czarzasty do Nawrockiego: Niech pan nie gra śmiercią

Prezydent w rozmowie z telewizją wPolsce24 mówił, że „mimo wydanego zakazu” Litewka miał szukać kontaktu i porozumienia z Nawrockim w ważnych dla siebie sprawach. Te słowa wywołały ostrą reakcję marszałka Sejmu Włodzimierza Czarzastego.

– Niech pan nie gra śmiercią, mówiąc o tym, co przed śmiercią według pana powiedział Łukasz Litewka. To jest po prostu obrzydliwe – powiedział lider Lewicy podczas konferencji prasowej w Warszawie.

Lewica zmieniła obchody po śmierci posła Litewki

Tegoroczne obchody 1 maja miały znacznie skromniejszy charakter niż planowano wcześniej. Ze względu na śmierć Łukasza Litewki politycy Lewicy zrezygnowali z części wydarzeń.

Zamiast politycznych przemówień i zapowiadanej potańcówki przy pomniku Syrenki odbyły się symboliczne uroczystości i składanie kwiatów. Delegacje odwiedziły m.in. Bramę Straceń Cytadeli Warszawskiej oraz pomnik Ignacego Daszyńskiego.

Czarzasty podkreślał, że Litewka był politykiem skupionym przede wszystkim na pomaganiu ludziom, a działalność społeczna była dla niego ważniejsza niż partyjne spory.

Tragiczna śmierć Łukasza Litewki

36-letni poseł Lewicy zginął 23 kwietnia po potrąceniu przez samochód w Dąbrowie Górniczej. W sprawie wypadku toczy się śledztwo, po zatrzymaniu i przesłuchaniach 57-latek podejrzany o doprowadzenie do tragedii został wypuszczony i objęty ochroną policyjną ze względu próby namierzenia go w internecie.

Łukasz Litewka był znany z działalności charytatywnej i zaangażowania społecznego, szczególnie na rzecz osób potrzebujących i mieszkańców Sosnowca. W jego pogrzebie uczestniczyli najważniejsi politycy państwa, w tym premier Donald Tusk oraz prezydent Karol Nawrocki, który pośmiertnie odznaczył posła Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski.

Pomagał, gdy inni odwracali wzrok. Historie, które dzięki niemu dostały drugą szansęCzytaj też:

Nowe wieści ws. kierowcy po wypadku Łukasza Litewki. Służby nie miały wyjścia