Polacy masowo wycofują gotówkę z banków. Stoi za tym konkretna przyczyna

Choć płatności kartą i telefonem dominują w tych czasach, wielu Polaków nie rezygnuje z tradycyjnej gotówki. Narodowy Bank Polski zwraca uwagę, że jest wręcz przeciwnie – rośnie liczba osób, które przechowują pieniądze poza systemem bankowym. Zjawisko określane jako „cash hoarding” zaczyna być coraz wyraźniej widoczne także w Polsce.

Z danych NBP wynika, że do końca sierpnia 2025 roku wartość gotówki w obiegu osiągnęła 443 mld zł. To wzrost o 7,4 proc. w porównaniu z poprzednim rokiem. Już wcześniej obserwowano podobny trend. Rok wcześniej wartość gotówki wzrosła o 9,5 proc. w ciągu 12 miesięcy.

Gotówka nie odchodzi do lamusa. NBP wskazuje, czemu pozostaje w użyciu

Eksperci NBP zwracają uwagę, że gotówka coraz rzadziej pełni wyłącznie funkcję środka płatniczego. Dla wielu osób staje się formą zabezpieczenia na wypadek kryzysu lub problemów z systemami płatniczymi.

Badania pokazują, że ponad 66 proc. Polaków posiada rezerwy gotówkowe. Najczęściej są to kwoty do 5 tys. zł. Powody są różne, od obaw związanych z sytuacją geopolityczną po lęk przed awariami bankowości elektronicznej czy cyberatakami. Znaczenie ma także niski poziom oprocentowania lokat. Część osób uznaje, że trzymanie pieniędzy w banku przestało być opłacalne.

Prywatność i nieufność wobec systemu premiują korzystanie z gotówki

Eksperci wskazują również na kwestię prywatności. Transakcje gotówkowe pozostają anonimowe, czego nie można powiedzieć o płatnościach elektronicznych. Dla części osób to ważny argument za przechowywaniem pieniędzy poza bankiem.

NBP zwraca jednak uwagę, że dostęp do usług bankowych w kraju pozostaje bardzo wysoki. Według danych niemal 99 proc. mieszkańców ma łatwy dostęp do bankomatów.

Wzrost ilości gotówki w obiegu. Eksperci ostrzegają przed jednym zjawiskiem

Specjaliści NBP podkreślają, że wzrost ilości gotówki w obiegu może mieć także mniej oczywiste konsekwencje. Według ekspertów część tego zjawiska może być związana z rozwojem szarej strefy i próbami ukrywania części transakcji poza oficjalnym obiegiem finansowym.

Mimo to trend jest wyraźny — w czasach niepewności wielu Polaków uznaje gotówkę za bardziej namacalne i bezpieczne zabezpieczenie niż „cyfrowe” pieniądze.

