Chcą zablokować fuzję. Przyszły właściciel TVN reaguje na pozew: „Bezzasadny”

W czwartek 30 kwietnia grupa abonentów serwisów streamingowych złożyła pozew, domagając się zablokowania fuzji przyszłego właściciela TVN z Warner Bros. Discovery. Pismo to inicjatywa trzech obecnych abonentów Paramount+ i dwóch potencjalnych subskrybentów, którzy twierdzą, że w wyniku tej transakcji grozi im wzrost cen i ograniczenie oferty programowej – poinformowało Variety.

TVN zmieni właściciela. Paramount pozwany przez abonentów, chcą zablokować fuzję z WBD

Roszczenia antymonopolowe wnoszone przez podmioty prywatne rzadko kończą się sukcesem, ale w przypadku przedstawienia przekonujących argumentów, powodowie mogliby wymusić ugodę finansową w imieniu abonentów i widzów. Pozew ma również na celu zmuszenie Skydance do zbycia Paramount, który nabyła w zeszłym roku. Abonenci domagają się także potrójnego odszkodowania.

W piśmie podkreślono, że połączenie dwóch gigantów medialnych „odzwierciedla tę samą strategię polegającą na odmowie konkurowania poprzez tworzenie lepszych produktów, inwestowanie, wprowadzanie innowacji lub pozyskiwanie klientów w drodze rywalizacji opartej na merytorycznych zaletach, a zamiast tego dążeniu do osiągnięcia skali poprzez konsolidację, która eliminuje niezależnych konkurentów i osłabia ograniczenia konkurencyjne chroniące konsumentów”.

Głośna fuzja spowodowała zmianę linii redakcyjnej. To samo czeka polską stację?

Jako przykład wymieniono fuzję Disney – Fox oraz Amazon – MGM jako dowody na to, że branża stoi w obliczu fali połączeń, którą należy powstrzymać. W pozwie przekonywano też, że firma Skydance zabiegała o przychylność administracji Trumpa, aby uzyskać zgodę na transakcję z Paramountem. Tu wskazano na zmianę linii redakcyjnej CBS News pod Biały Dom, co m.in. ograniczyło wiarygodność stacji. Przypomnijmy, że te same obawy w kontekście polskim pojawiają się wobec TVN.

Ostatni zarzut dotyczy „ograniczenia produkcji filmów kinowych i zawężenia repertuaru, przez co widzowie mają otrzymywać mniej tytułów kinowych, mniejszą różnorodność gatunków i budżetów oraz mniej znaczących alternatyw w lokalnych kinach, zmniejszając w ten sposób wartość doświadczenia kinowego poprzez zmniejszenie prawdopodobieństwa, że wyjście do kina zaoferuje atrakcyjne opcje, oraz ograniczenie możliwości wyboru spośród innych tytułów, gdy dany film jest niedostępny, wyprzedany lub nieatrakcyjny”. Firma oświadczyła, że pozew jest „bezzasadny”.

