Suspendowany ksiądz organizuje spotkanie. Biskup siedlecki: Z całą stanowczością przestrzegam

Biskup siedlecki opublikował komunikat w związku z organizowanym spotkaniem ewangelizacyjnym ks. Daniela Galusa i „Wspólnoty Miłość i Miłosierdzie Jezusa”, które odbędzie się na terenie diecezji. Bp Kazimierz Gurda „z pasterską troską zwrócił się ponownie do wszystkich wiernych”. Zaznaczył, że grupa „bezprawnie i kłamliwie określa się mianem katolickiej”. Biskup siedlecki wobec „uporczywego trwania” w organizacji spotkania „ponowił i stanowczo podtrzymał swoje wcześniejsze stanowisko”.

„Ks. Daniel Galus został ukarany suspensą przez właściwą władzę kościelną, tj. własnego biskupa diecezjalnego, któremu w momencie przyjmowania święceń kapłańskich ślubował cześć i posłuszeństwo. Oznacza to, że ma On zakaz głoszenia słowa Bożego, sprawowania sakramentów i sakramentaliów oraz noszenia stroju duchownego” – brzmi fragment oświadczenia bpa Gurdy.

Ks. Daniel Galus i jego wspólnota organizują kontrowersyjne spotkanie. Bp Kazimierz Gurda reaguje

Dalej biskup siedlecki zwrócił uwagę, że „świadome uczestnictwo w organizowanych przez suspendowanego księdza wydarzeniach o charakterze religijnym, stanowi poważne naruszenie jedności Kościoła oraz jest obciążone ciężką winą moralną, włącznie z możliwością popadnięcia w kary kościelne”. „Z całą stanowczością przestrzegam wiernych przed udziałem w tym spotkaniu” – podkreślił bp Gurda.

„Apeluję do sumień wszystkich wiernych, aby pozostali wierni nauce Kościoła oraz trwali w jedności ze swoimi biskupami, którzy są następcami Apostołów z ustanowienia Bożego” – kontynuował biskup siedlecki. Bp Gurda „prosił jednocześnie o modlitwę za Kościół, jego jedność oraz o nawrócenie tych, którzy od tej jedności się oddalają”. Na koniec biskup siedlecki zaapelował o „ochronę przed wszelkimi podziałami”.

O. Rydzyk i Czarnek przepisali historię Polski. Zaskakujący układCzytaj też:

Znany ksiądz o swoich zarobkach. Padła konkretna kwota