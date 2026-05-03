Co za osiągnięcie! „Po 56 latach rekord Polski w długości szczupaka został pobity”

W niedzielę 3 maja został pobity rekord Polski, jeśli chodzi o długość szczupaka. 133-centrymetrową rybę na Zbiorniku Solińskim złowił Piotr Sobierajski, a „podbierakowym” był jego syn Wojciech, znany z realizowania ekstremalnych wyzwań. Jak można przeczytać w krótkim wpisie, wyczyn został dokonany za pomocą wędki Totem 20-60 gramów i kołowrotka X1 4000 od Favorite.

Do tego skorzystano z zaawansowanego sonaru na żywo, oferującego ulepszoną klarowność i szczegółowość obrazu podwodnego w czasie rzeczywistym – przetwornika Humminbird MEGA Live 2. „Tylko zwycięstwo!” – podsumował Wojciech Sobierajski.

Piotr Sobierajski złowił rekordowego szczupaka na Zbiorniku Solińskim. Najlepszy wynik od 56 lat

Jako oficjalny rekordzista Polski do tej pory był wskazywany Marian Palawczyk, który w 1970 roku złowił szczupaka o wadze 20,80 kilogramów przy długości 130 cm. Wynik ten wyrównał w 2023 r. Rafał Strzymski z Nowego Miasta Lubawskiego (woj. warmińsko-mazurskie) wraz z Marcinem Pruchniewskim. – Niestety nie mieliśmy wagi, żeby ją zmierzyć. Po zrobieniu zdjęcia szczupak wrócił do wody – mówił pierwszy z wędkarzy w rozmowie z „Super Expressem”.

Nie było również dokumentacji filmowej lub zdjęciowej pomiaru złowionego szczupaka. Z kolei portal przewodnicywedkarscy.pl zamieścił zdjęcie i informację, że ich gość Piotr wraz z przewodnikiem złowił szczupaka o długości 131 cm na Jeziorze Żarnowie. Wynik ten nie jest jednak podawany jako oficjalny.

Jakie są inne najlepsze wyniki w Polsce „z brodą” w wędkarstwie?

Jeśli szczupak złowiony przez Piotra Sobierajskiego zostanie oficjalnie potwierdzony, wówczas pobity zostanie jeden z najstarszych rekordów w Polsce. W takim wypadku miano to przejąłby lipień złowiony przez Edwarda Bracha w 1971 r., który miał 54 cm i ważył 1,35 kg.

