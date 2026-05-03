TV Republika i zbiórka na sześciocyfrową kwotę. „Wszystkie te rzeczy kosztują”

TV Republika od 22 kwietnia prosiła swoich widzów o wparcie pieniężne zbiórki na transmisję obchodów rocznicy święta 3 maja. „Cała telewizyjna konkurencja zajęta grillowaniem. Tylko my pokazujemy, co się dzieje. Właśnie dlatego chcieliśmy w Telewizji Republika stworzyć własną transmisję obchodów Konstytucji 3 Maja i dlatego prosiliśmy naszych Widzów o wsparcie! Bardzo za nie dziękujemy!” – napisał w mediach społecznościowych Michał Rachoń.

Dyrektor programowy TV Republika w dołączonym nagraniu przekonywał, że „w takich momentach jak ten bardzo dobrze widać, z jakiego powodu jego stacja robi to, co robi”. – Proszę zobaczyć, jak medialny telewizyjny salon traktuje dzisiaj ten moment, kiedy polski prezydent przechodzi przez tłum Polaków świętujących 3 maja. TVP Info w likwidacji. TVN24. Tutaj inne konkurencyjne stacje, które zajmują się wszystkim innym, a nie tym – mówił Rachoń.

TV Republika i zbiórka na transmisję z 3 maja. Michał Rachoń o różnicy z TVN24 i TVP Info

Na nagraniu dyrektor programowy Telewizji Republika pokazał, że Telewizja Polska w tym czasie pokazywała materiał o Górniku Zabrze, który po 54 latach zdobył Puchar Polski. TVN24 nadawał z kolei swój program publicystyczny „Loża prasowa”, a na „konkurencyjnej stacji” leciały reklamy. Rachoń zdradził też widzom, jak to wszystko wyglądało z drugiej strony, z „perspektywy zarządzania samą anteną” i z jakich źródeł może korzystać stacja i co ostatecznie pokazuje.

– Właśnie dlatego prosiliśmy państwa o wsparcie, bo wszystkie te rzeczy po prostu kosztują. Ta realizacja niesie z sobą określone koszty, ale dzięki temu w całej Polsce można zobaczyć, jak naprawdę wyglądają obchody 3 maja. Bardzo za to dziękujemy i obiecujemy, że będziemy dalej robić to samo – podsumował dyrektor programowy TV Republika.

