Jedyny jadowity wąż w Polsce się uaktywnił. „Jej jad może być niebezpieczny”

„Uwaga na żmije. Na niżej położonych terenach, w ciepłe i słoneczne dni, można już trafić na węże wygrzewające się w promieniach słońca” – podkreślił w mediach społecznościowych Tatrzański Park Narodowy. TPN wyjaśnił, że „żmija zygzakowata to jedyny jadowity wąż w Polsce, a jej jad może być niebezpieczny, ale tragiczne wypadki zdarzają się bardzo rzadko”.

„Żmija atakuje wyłącznie w sytuacji bezpośredniego dla niej zagrożenia, najczęściej odruchowo, gdy się na nią przypadkowo nadepnie lub zaskoczy w miejscu, gdzie nie ma możliwości dalszej ucieczki. O ile ma taką możliwość, zawsze ‘schodzi’ człowiekowi z drogi” – brzmi fragment wpisu Tatrzańskiego Parku Narodowego. TPN podsumował, że dlatego tak ważne jest, aby „podczas wędrówek patrzeć pod nogi, a zanim ktoś zjedzie ze szlaku i rozsiądzie się na odpoczynek, należy dokładnie się rozejrzeć”.

Żmija zygzakowata w Tatrach. Co wiadomo o jedynym jadowitym wężu w Polsce?

Żmija zygzakowata to gatunek żyworodny, który występuje w całej Polsce od nizin do 1650 m n.p.m., czyli po strefę kosodrzewiny, a sporadycznie wędruje za pokarmem w piętro halne do 2000 m n.p.m., np. pod szczyt Wołowca. Węże można również spotkać np. na skrajach dróg leśnych, łąkach, polach uprawnych, czy polanach. W otoczeniu człowieka bywają spotykane w miejscach o wysokiej trawie i tam, gdzie może się łatwo ukryć, np. w składowiskach drewna czy stertach kamieni.

W przypadku spotkania należy zachować spokój i odstąpić od żmii, a nie ją przepędzać, czy próbować złapać. Wąż ewentualne ukąszenie poprzedza ostrzegawczym syczeniem. Żmija zygzakowata jest gatunkiem objętym ochroną prawną. Nie wolno jej zabijać, okaleczać, chwytać, przetrzymywać, płoszyć, niepokoić oraz niszczyć siedlisk i schronień. Wąż, jeśli chodzi o rolę w przyrodzie, pomaga utrzymać równowagę, regulując liczebność gryzoni, m.in. myszy i norników.

