NA ŻYWO: Matura 2026. Pierwszy dzień egzaminów. Dziś język polski

Matura 2026. Czy można mieć telefon na sali podczas egzaminu? CKE odpowiada Krótko o telefonach i tym, co możemy mieć przy sobie w trakcie egzaminu. 7:02 Zaspanym przypominamy, że „na egzamin należy zgłosić się z dokumentem stwierdzającym tożsamość (z aktualnym zdjęciem)”.



Każdy zdający musi mieć dowód osobisty lub paszport (albo inny dokument, który spełnia określone przez CKE wymogi).



Punktualnie o godzinie 9 w całej Polsce rozpoczyna się pisanie matur z języka polskiego. Tradycyjnie zaczynamy od poziomu podstawowego. Nasi redakcyjni koledzy i koleżanki będą rozmawiać z maturzystami przed i po egzaminie, a dodatkowo jak najszybciej opublikujemy w relacji arkusze i poprawne odpowiedzi.

Przez pierwsze dni matur eksperci z portalu edukacyjnego Nauka Gryzie będą – od razu po opublikowaniu oficjalnych arkuszy z języka polskiego, matematyki i angielskiego na poziomie podstawowym – przygotowywać odpowiedzi, które następnie opublikujemy na „Wprost”. Dzięki temu maturzyści będą mogli sprawdzić, jak im poszło i ilu punktów mogą spodziewać się z poszczególnych egzaminów.

Matura 2026. Harmonogram egzaminów

Egzaminy pisemne zostaną przeprowadzone od 4 do 21 maja, a ustne odbędą się w dniach 7-30 maja. Każdy maturzysta musi przystąpić do trzech egzaminów na poziomie podstawowym (z języka polskiego, matematyki i języka obcego nowożytnego), a także dwóch egzaminów ustnych (z języka polskiego i języka obcego). Maturzyści są też zobowiązani do przystąpienia do jednego egzaminu pisemnego na poziomie rozszerzonym z wybranego przedmiotu.

Egzaminy pisemne na poziomie podstawowym:

4 maja (poniedziałek), godz. 9:00 – język polski;

5 maja (wtorek), godz. 9:00 – matematyka;

6 maja (środa), godz. 9:00 – język obcy nowożytny (angielski, niemiecki, francuski, hiszpański, rosyjski, ukraiński lub włoski).

Egzaminy pisemne na poziomie rozszerzonym:

7 maja (czwartek), godz. 9:00 – język angielski, godz. 14:00 – historia muzyki;

8 maja (piątek), godz. 9:00 – biologia, godz. 14:00 – filozofia;

11 maja (poniedziałek), godz. 9:00 – matematyka, godz. 14:00 – język rosyjski;

12 maja (wtorek), godz. 9:00 – wiedza o społeczeństwie, godz. 14:00 – język niemiecki;

13 maja (środa), godz. 9:00 – chemia, godz. 14:00 – historia sztuki;

14 maja (czwartek), godz. 9:00 – informatyka, godz. 14:00 – język ukraiński;

15 maja (piątek), godz. 9:00 – geografia, godz. 14:00 – język mniejszości narodowych;

18 maja (poniedziałek), godz. 9:00 – historia, godz. 14:00 – język francuski;

19 maja (wtorek), godz. 9:00 – fizyka, godz. 14:00 – język hiszpański;

20 maja (środa), godz. 9:00 – język polski, godz. 14:00 – język włoski;

21 maja (czwartek) – przedmioty w języku obcym.

