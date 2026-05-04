Matura 2026. Arkusz CKE z języka polskiego i odpowiedzi

W poniedziałek 4 maja o godzinie 9:00 w całym kraju blisko 356 tys. osób przystąpiło do egzaminów maturalnych. Na pierwszy ogień poszła matura z języka polskiego na poziomie podstawowym. Po 240 minutach egzamin zakończono, by po godzinie przerwy Centralna Komisja Egzaminacyjna mogła zaprezentować oficjalne arkusze.

Matura 2026. Arkusz i odpowiedzi z polskiego (podstawa)

Przypomnijmy, że do zdania matury na poziomie podstawowym potrzeba 30 proc. z możliwych do zdobycia punktów. Na języku polskim będzie to więc co najmniej 18 punktów. Poprzednie lata pokazały, że nie jest to trudne zadanie, ponieważ poradziło sobie z nim aż 95,2 proc. uczniów.

Na poziomie podstawowym test z języka polskiego podzielony jest na trzy części. Pierwsza sprawdza czytanie ze zrozumieniem, zawiera notatkę syntetyzującą oraz kilka zadań językowych. Drugi sprawdza wiedzę z historii literatury w formie testowej. Trzeci, za który można zdobyć najwięcej punktów, to wypracowanie. Łącznie uzyskać można 60 punktów, z czego za rozprawkę przewidziano ich aż 35.

Matury 2026. Harmonogram

Egzaminy pisemne przeprowadzane będą od 4 do 21 maja, a ustne w dniach 7-30 maja. Każdy maturzysta musi przystąpić do trzech egzaminów na poziomie podstawowym (z języka polskiego, matematyki i języka obcego nowożytnego), a także dwóch egzaminów ustnych (z języka polskiego i języka obcego). Maturzyści są też zobowiązani do przystąpienia do co najmniej jednego egzaminu pisemnego na poziomie rozszerzonym z wybranego przedmiotu.

Egzaminy pisemne na poziomie podstawowym:

4 maja (poniedziałek), godz. 9:00 – język polski;

5 maja (wtorek), godz. 9:00 – matematyka;

6 maja (środa), godz. 9:00 – język obcy nowożytny (angielski, niemiecki, francuski, hiszpański, rosyjski, ukraiński lub włoski).

Egzaminy pisemne na poziomie rozszerzonym:

7 maja (czwartek), godz. 9:00 – język angielski, godz. 14:00 – historia muzyki;

8 maja (piątek), godz. 9:00 – biologia, godz. 14:00 – filozofia;

11 maja (poniedziałek), godz. 9:00 – matematyka, godz. 14:00 – język rosyjski;

12 maja (wtorek), godz. 9:00 – wiedza o społeczeństwie, godz. 14:00 – język niemiecki;

13 maja (środa), godz. 9:00 – chemia, godz. 14:00 – historia sztuki;

14 maja (czwartek), godz. 9:00 – informatyka, godz. 14:00 – język ukraiński;

15 maja (piątek), godz. 9:00 – geografia, godz. 14:00 – język mniejszości narodowych;

18 maja (poniedziałek), godz. 9:00 – historia, godz. 14:00 – język francuski;

19 maja (wtorek), godz. 9:00 – fizyka, godz. 14:00 – język hiszpański;

20 maja (środa), godz. 9:00 – język polski, godz. 14:00 – język włoski;

21 maja (czwartek) – przedmioty w języku obcym.

