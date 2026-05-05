Prokuratura Europejska chce uchylić immunitet polskiego posła. Wniosek już w Sejmie

Europejska Prokurator Generalna Laura Kovesi zwróciła się do Sejmu z wnioskiem o uchylenie immunitetu polskiego posła. Nie ujawniono, o którego polityka chodzi.

Prokuratura Europejska podejrzewa polskiego posła

Z informacji podanych przez EPPO wiadomo jedynie, że chodzi o śledztwo związane z modernizacją infrastruktury tramwajowej w Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii. Przekazano także, że podejrzenia obejmują zarówno korupcję czynną, jak i bierną w związku z działalnością podmiotu odpowiedzialnego za przeprowadzenie inwestycji.

Sprawa jest poważna, ponieważ dotyczy modernizacji, która została dofinansowana przez Unię Europejską kwotą 1,9 mld złotych na lata 2007-2027.

Czym jest Prokuratura Europejska?

EPPO to prokuratura Unii Europejskiej. Prowadzi dochodzenia, ściga i kieruje do sądu w sprawach, które dotyczą przestępstw przeciwko interesom finansowym Wspólnoty.

Decyzję o przystąpieniu do Prokuratury Europejskiej Polska podjęła w marcu 2024 roku. Dla Komisji Europejskiej miał być to jasny sygnał, że nasz kraj podejmuje działania, których celem jest zakończenie procedury dotyczącej praworządności z art. 7 Traktatu o UE.

Ministerstwo Sprawiedliwości przeprowadziło konkurs na polskiego reprezentanta w tym gremium. Nazwiska prokuratorów trafiły do Rady UE, która podjęła ostateczną decyzję. Stanowisko otrzymała ostatecznie Grażyna Stronikowska.

W latach 2016-2022 sprawowała była ona członkiem Komitetu Nadzoru Europejskiego Urzędu ds. Zwalczania Nadużyć Finansowych (OLAF) w Brukseli. W przeszłości była również związana z Departamentem do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej.

Prokuratura Europejska. Dlaczego powstała?

Prokuratura Europejska jest niezależnym organem Unii Europejskiej. Działa przede wszystkim w sprawach dotyczących prania pieniędzy, korupcji, nadużyć finansowych oraz transgranicznych oszustw VAT-owskich.

Instytucja rozpoczęła działalność 1 czerwca 2021 roku. Jej powstanie było ściśle związane z utratą w 2018 roku przez państwa UE blisko 140 miliardów euro dochodów z VAT w wyniku transgranicznych oszustw finansowych. Wcześniej tego typu kwestiami zajmowały się wyłącznie poszczególne instytucje państw członkowskich.

